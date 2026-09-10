Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Malý princ míří na Malou scénu Hudebního divadla Karlín

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jeden z nejslavnějších příběhů světové literatury ožije jako nový muzikál! Hudební divadlo Karlín uvádí na Malé scéně Malého prince Antoina de Saint-Exupéryho s původní hudbou Jana Maxiána, novým scénářem a osobitou vizuální podobou
Malý princ, Hudební divadlo Karlín

Malý princ, Hudební divadlo Karlín

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Krutá diagnóza Mirka Topolánka: Rakovina zasáhla plíce! Přesto dře v posilovně
Krutá diagnóza Mirka Topolánka: Rakovina zasáhla plíce! Přesto dře v posilovně
Dvě manželství skončila rozvodem. Václav Klaus mladší si druhou ženu bral tajně
Dvě manželství skončila rozvodem. Václav Klaus mladší si druhou ženu bral tajně

Václav Klaus mladší slaví 57. narozeniny a kromě výrazné kariéry má za sebou také pořádně pestrý osobní...

Strach o Marianu Prachařovou sílí: Fanoušci řeší její extrémně štíhlou postavu!
Strach o Marianu Prachařovou sílí: Fanoušci řeší její extrémně štíhlou postavu!

Nové záběry Mariany Prachařové (32) spustily na sociálních sítích pořádnou lavinu. Zatímco jedni obdivují...

Syn Lucie Bílé se pustil do Gotta: Filip Kratochvíl dostal na první zpívání pořádnou nálož
Syn Lucie Bílé se pustil do Gotta: Filip Kratochvíl dostal na první zpívání pořádnou nálož

Filip Kratochvíl se dlouho držel především za kamerou, teď ale udělal pořádný krok mimo svou komfortní...

Bývalá alkoholička Blanka z Ulice je pořádná divoška: Vztah s Evženem chladne, tak vytáhla pikantní pomůcku
Bývalá alkoholička Blanka z Ulice je pořádná divoška: Vztah s Evženem chladne, tak vytáhla pikantní pomůcku

Láska, romantika a trochu pikantního zpestření čekají na obyvatele Ulice tento týden. Blanka s Evženem se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.