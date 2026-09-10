Malý princ míří na Malou scénu Hudebního divadla Karlín

Malý princ: Jonáš Jakub Antl, Kevin Just, Martin Kubiš Premiéra Malého prince se uskuteční 2. prosince 2026 na Malé scéně Hudebního divadla Karlín Malý princ: Roman Tomeš v roli Pilota Malý princ: V roli Lišky/Elišky se představí Michaela Tomešová Malý princ: V roli Lišky/Elišky se představí Tereza Rychlá Malý princ: Autor hudby Jan Maxián, texty Dominick Ross Malý princ: Představitelky rolí Sestřenice Rita, Zita/Ješitka Malý princ: Josef Fečo - Král / bratr Pavel / Opilec / strýc Karel Malý princ: Dušan Kollár - Zeměpisec / dědeček Radek Malý princ: Autorka scénáře a režie Kateřina Pixa Průšová, autor hudby Jan Maxián, Martin Kubiš, Kevin Just, Jonáš Jakub Antl, Ředitel Hudebního divadla Karlín Egon Kulhánek
Jeden z nejslavnějších příběhů světové literatury ožije jako nový muzikál! Hudební divadlo Karlín uvádí na Malé scéně Malého prince Antoina de Saint-Exupéryho s původní hudbou Jana Maxiána, novým scénářem a osobitou vizuální podobou Kdo by neznal Malého prince? Příběh o hledání sebe sama, svého místa, domova i blízkosti druhého člověka si už po generace získává čtenáře po celém světě. Přestože otevírá hluboká a mnohdy velmi dospělá témata, neztrácí nic ze své hravosti, poezie a dětského pohledu na svět.
Právě v tom spočívá jeho nadčasovost. Malý princ dokáže přirozeně oslovit děti i dospělé a stejnou cestou se vydává také nová muzikálová inscenace Hudebního divadla Karlín. Nový pohled na známý příběh Scénář napsala mladá autorka Kateřina Pixa Průšová, která se zároveň ujala režie. Společně se zkušeným tvůrčím týmem se vrací do Exupéryho světa a přináší vlastní interpretaci příběhu, který má v českém i světovém kulturním prostředí výjimečné postavení. Významnou součástí inscenace bude původní hudba Jana Maxiána. Všestranný hudebník, skladatel a herec vytvořil pro Malého prince výraznou, téměř filmovou hudbu, která není jen doprovodem, ale stává se důležitou součástí samotného vyprávění. Na textech písní spolupracoval s Dominickem Rossem.
„ Malý princ je téma, které mě moc baví. Může být krásné a dá se uchopit různě. S lidmi z divadla se většinou znám delší dobu a cítil jsem tady nesmírně přátelský přístup. Záměr byl udělat jednoduše hezké a poctivé divadlo. A když někdo chce dělat něco pěkně a pořádně, rád na to slyším,“ říká Jan Maxián. Svět Malého prince ožije také díky projekcím Výraznou roli v nové inscenaci sehraje také výtvarná stránka. Tvůrci se inspirovali ilustracemi světově uznávaného výtvarníka Petra Síse, mimo jiné autora knihy Pilot a Malý princ . Jeho nezaměnitelný výtvarný rukopis se promítne především do projekcí Annie Rohan.
O podobu kostýmů se postarala kostýmní výtvarnice Andrea Pavlovičová. Společně s hudbou, projekcemi a scénickým zpracováním tak vzniká svět, který má nabídnout divákům nejen známý příběh, ale také výrazný vizuální a hudební zážitek. Malý princ, Pilot, Liška i další známé postavy Na jevišti samozřejmě nebudou chybět nejznámější postavy Exupéryho příběhu. V roli Pilota se v alternaci představí Roman Tomeš a Mikuláš Matoušek. Postavu Malého prince ztvární trojice talentovaných dětských herců: Jonáš Jakub Antl, Kevin Just a Martin Kubuš. V rolích Lišky se představí Michaela Tomešová a Tereza Rychlá. „ Malý princ se od vydání knihy dočkal mnoha různých podob po celém světě. Naše show uchvátí malé i velké diváky nádhernými kostýmy, projekcemi a především úchvatnou hudbou skladatele Jana Maxiána,“ zve na muzikál ředitel Hudebního divadla Karlín Egon Kulhánek.
Premiéra se uskuteční 2. prosince 2026 na Malé scéně Hudebního divadla Karlín.
Zdroj: Aplausin.cz/Hudební divadlo Karlín