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Dvě manželství skončila rozvodem. Václav Klaus mladší si druhou ženu bral tajně

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Václav Klaus mladší slaví 57. narozeniny a kromě výrazné kariéry má za sebou také pořádně pestrý osobní život. Dvakrát se oženil, dvakrát jeho manželství skončilo rozvodem a stal se otcem čtyř dětí. Zatímco s první ženou Kamilou strávil dlouhé roky a založil s ní početnou rodinu, jeho druhou láskou se stala o šestnáct let mladší Lucie. Tu si dokonce vzal při utajené svatbě v Krkonoších.
Václav Klaus ml. slaví narozeniny

Václav Klaus ml. slaví narozeniny

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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