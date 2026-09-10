Krutá diagnóza Mirka Topolánka: Rakovina zasáhla plíce! Přesto dře v posilovně

Krutá diagnóza Mirka Topolánka: Rakovina zasáhla plíce! Přesto dře v posilovněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mirek Topolánek bojuje již delší dobu s rakovinou slinivky
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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