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Milan Baroš bude potřetí otcem: Drsná reakce exmanželky

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Milan Baroš (44) se může těšit na další velkou životní změnu. Bývalý fotbalový reprezentant čeká s partnerkou Anetou Vrzalovou (34) miminko. Radostná zpráva se však dostala také k jeho bývalé manželce Tereze, která na ni podle informací médií reagovala po svém.
Milan Baroš

Milan Baroš

Zdroj: Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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