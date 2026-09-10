Strach o Marianu Prachařovou sílí: Fanoušci řeší její extrémně štíhlou postavu!

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Nové záběry Mariany Prachařové (32) spustily na sociálních sítích pořádnou lavinu. Zatímco jedni obdivují její styl a vzhled, další se při pohledu na její velmi štíhlou postavu začali strachovat o její zdraví. A někteří zašli ještě dál. V komentářích padají zmínky o poruchách příjmu potravy a objevují se také velmi necitlivé poznámky na adresu jejích nohou. Pod snímky se strhla lavina
Stačilo, aby Mariana zveřejnila nové fotografie a záběry, na kterých pózuje po boku Sary Prachař Sandevy, a pozornost části sledujících se místo jejich outfitů okamžitě stočila k její postavě. Někteří se netají tím, že je její současný vzhled znepokojil. „ PPP online,“ objevilo se v komentářích. Další sledující napsala: „Vypadá to na anorexii.“ Jiná pak bez okolků uvedla: „No na Sáru nemá... a máte určitě problém s příjmem potravy.“.
Vedle obav se však začaly objevovat také komentáře, které už mají k citlivosti hodně daleko. „Ty nohy vlevo by se neměly ukazovat. Hrůza,“ napsala jedna z komentujících. „Ježíši, vy máte ty nožky hubený... dlouhé kalhoty by byly určitě lepší, aby to nebylo vidět,“ přidala se další. Objevil se dokonce komentář: „Nic ve zlém, ale nohy anorektičky.“ Z původních obav o Marianu se tak na některých místech stala otevřená kritika jejího těla. Další se Mariany zastávají
Ne všichni ale podobné komentáře přijímají bez reakce. Mezi sledujícími se naopak objevili lidé, kteří upozorňují na to, že komentování cizího těla může být zvlášť v případě člověka, který v minulosti řešil problémy s příjmem potravy, velmi necitlivé. „Ty komentáře jsou hnus vážení, hnůj si nechte doma,“ zastala se Mariany jedna žena.
Další komentující byla ještě konkrétnější. „Že se nestydíte psát takové komentáře ženě, ještě takové, která očividně má PP. Co si myslíte, že jí to nějak pomůže?“ napsala. A našli se i lidé, kterým se Mariana naopak líbí. „Holky kočky, z komentářů si nic nedělejte, Mariano, ty nohy wow,“ stojí v jedné z reakcí. Diskuze pod snímky se tak rozdělila na dva tábory: jedni vyjadřují obavy nebo její vzhled tvrdě kritizují, druzí Prachařovou brání před útoky. Minulost fanoušci nezapomněli
Důvod, proč současné fotografie vyvolaly takovou pozornost, souvisí i s Marianinou minulostí. Prachařová už dříve veřejně hovořila o svých zkušenostech s poruchami příjmu potravy. Proto se nyní mezi komentáři opakovaně objevuje právě zkratka PPP a někteří sledující její současnou postavu automaticky spojují s tím, čím si v minulosti prošla.
Je však důležité dodat, že ze vzhledu ani fotografií nelze určit, zda člověk trpí poruchou příjmu potravy, a komentující nemohou Marianin zdravotní stav diagnostikovat. Sama Prachařová nyní žádný návrat svých někdejších problémů nepotvrdila. Jisté je pouze to, že její aktuální snímky rozpoutaly na sociálních sítích bouřlivou debatu a zatímco jedni vyjadřují starost, jiní už svými výroky podle dalších fanoušků překračují hranici. Zdroj: Aplausin.cz, Instagram.com