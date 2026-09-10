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Mrazivá zpověď Petra Nárožného: Další těžký pád a úraz. Už se mi nechce žít, posteskl si

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Herecká legenda Petr Nárožný (88) skončil v nemocnici s nalomeným ramenem. Herec se potýká se zdravotními problémy a bez berlí se prakticky neobejde. Jak informoval Blesk.cz Nárožný často padá.
Petr Nárožný

Petr Nárožný

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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