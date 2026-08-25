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Wimbledonská šampionka Vondroušová se odvolala k CAS. Proti čtyřletému trestu má jedinou linii obhajoby

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Sportovní arbitrážní soud v Lausanne potvrdil 24. srpna 2026, že Markéta Vondroušová podala odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti za odmítnutí mimosoutěžní dopingové kontroly.
Wimbledonská šampionka Vondroušová se odvolala k CAS. Proti čtyřletému trestu má jedinou linii obhajoby

Wimbledonská šampionka Vondroušová se odvolala k CAS. Proti čtyřletému trestu má jedinou linii obhajoby

Zdroj: Hameltion / Creative Commons / CC - BY - SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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