Wimbledonská šampionka Vondroušová se odvolala k CAS. Proti čtyřletému trestu má jedinou linii obhajoby

Nejde o spor o zakázanou látku v těle. Nejde o pozitivní nález. Celý případ stojí a padá s jedinou právní otázkou: odmítla wimbledonská šampionka z roku 2023 dopingový test úmyslně, nebo ne? Nezávislý tribunál v červenci uzavřel, že ano, a právě tento závěr se Vondroušová pokouší u CAS rozbít. Pokud se jí to nepodaří, na kurty se vrátí nejdříve v létě 2030, těsně před jednatřicátými narozeninami.
Proč právě čtyři roky
Čtyřletý trest zní drasticky, ale podle platného Tennis Anti-Doping Programme 2026 nejde o přestřelený výjimečný trest. Je to základní sazba. Článek 2.3 programu definuje odmítnutí nebo vyhýbání se mimosoutěžní kontrole jako samostatný delikt. U prvního porušení, které tribunál kvalifikuje jako úmyslné odmítnutí, činí výchozí sankce čtyři roky, bez ohledu na to, zda sportovec kdy měl v těle zakázanou látku.
Tribunál v odůvodněném rozhodnutí zkoumal, zda existují výjimečné okolnosti pro snížení do pásma dvou až čtyř let. Uzavřel, že ne. Vondroušová podle něj neprokázala dostatečně přesvědčivé ospravedlnění a hlavním motivem jejího jednání byl mylný názor, že test může proběhnout pouze v jejím šedesátiminutovém okně pro dostupnost. Tribunál se přitom opřel i o její tehdejší zprávy a instagramový příspěvek, které četl jako důkaz, že odmítnutí pramenilo ze sporu o časové okno, nikoli z paniky.
ITIA to shrnula stručně: tribunál „neměl na vybranou“. Jakmile padl závěr o úmyslném odmítnutí, prostor pro nižší trest se zavřel.
Jedna osa, několik podpůrných argumentů
Veřejně známá obhajoba Vondroušové míří do jednoho bodu: zpochybnit, že šlo o platné a úmyslné odmítnutí. Konkrétní pilíře, které dosud zazněly, jsou tři:
- Postup komisařky. Obhajoba tvrdí, že dopingová komisařka neprokázala řádně svou identitu a oprávnění a přišla mimo deklarované hodinové okno.
- Psychický stav. Vondroušová byla podle své verze sama doma, bála se, vybavilo se jí napadení Petry Kvitové v domácím prostředí. Psychiatrické posudky mluví o generalizované úzkosti a akutní stresové reakci.
- Absence úmyslu vyhnout se kontrole. Právník Jan Exner pro AFP uvedl, že hráčka neměla důvod kontrolu odmítat a že trest ničí kariéru za situaci, která nebyla vědomým vyhýbáním.
Tribunál všechny tři pilíře slyšel a všechny odmítl. Psychiatrické posudky označil za retrospektivní, bez současné medicínské intervence v době incidentu, a konstatoval, že ani při přijetí její verze nedosahuje stresová reakce prahu „přesvědčivého ospravedlnění“. Právě proto je manévrovací prostor u CAS úzký. Ale ne nulový.
Co říkají precedenty
CAS přezkoumává věc široce; nejde jen o kasační kontrolu formálních vad, ale o skutečný druhý pokus překreslit právní kvalifikaci skutku. A judikatura ukazuje dvě tváře:
Tvrdá tvář. V případu etiopského běžce Mohammeda Amana (CAS 2021/A/8343) arbitři potvrdili čtyřletý trest za úmyslné vyhýbání se odběru a výslovně napsali, že minulá sláva ani význam sportovce nejsou relevantní pro posouzení ospravedlnění.
Měkčí tvář. V čerstvém případu CAS 2025/A/11755 arbitři neshledali prokázaný úmyslný refusal, překlopili kvalifikaci na neúmyslné selhání a uložili dva roky místo čtyř.
Rozdíl mezi oběma výsledky leží přesně tam, kam míří obhajoba Vondroušové: v prokázání či neprokázání úmyslu. Pokud by CAS dospěl k závěru, že incident byl spíš chaotickým selháním než vědomým odmítnutím, dvouletá sazba se otevírá. Při zachování stejného počátku sankce by to znamenalo návrat kolem 21. června 2028.
Co bude následovat
Odvolací řízení u CAS začíná podáním odvolání, následuje odvolací podání, vyjádření ITIA, ustavení tříčlenného panelu, případně slyšení. CAS uvádí průměrnou délku odvolacích řízení šest až devět měsíců, nález má být doručen do čtyř měsíců od konce dokazování. Slyšení bývá neveřejné, pokud sportovec nepožádá o opak. Realisticky tedy rozhodnutí padne spíš v roce 2027.
Zda Vondroušová současně požádala o odklad vykonatelnosti trestu, veřejně oznámeno nebylo. Bez něj zůstává suspendovaná; nesmí startovat na žádné akci pod ITF, WTA ani národním svazem, nesmí trénovat v klubových zařízeních. Soukromé kurty ano. Do klubů se podle pokynů ITIA může vrátit nejdříve v posledních dvou měsících sankce.
Pokud u CAS neuspěje, zbývá už jen švýcarský federální tribunál, a ten přezkoumává pouze úzké procesní vady, nikoli věcnou správnost.
Bojuje o princip, ne jen o kariéru
Pro iSport Vondroušová řekla, že musí bojovat „nejen za sebe, ale i za princip“ a že by si strašně přála, aby se ukázalo, že celou dobu mluvili pravdu. Její právník Exner pro AFP dodal, že se s takto kariéru ničícím trestem nemá smířit.
Podle nás je realistická cesta k úspěchu užší, než jak ji veřejná vyjádření rámují. Plné zrušení trestu by vyžadovalo, aby CAS zcela přehodnotil skutkový děj, který tribunál podrobně rozebral na desítkách stran. Pravděpodobnější scénář, pokud obhajoba uspěje, je překvalifikování na neúmyslné selhání a dvouletá sazba. I to by ale znamenalo zásadní rozdíl: návrat o dva roky dřív, ve dvaceti devíti, s reálnou šancí ještě hrát na nejvyšší úrovni.
Lausanne má slovo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář