Máte problém s logikou, vzkázal Klempíř Zdechovskému. Hádka o vstupné zdarma do muzeí skončila rýpnutím do milionového platu

Zdechovský napsal, že „marně hledá logiku“ v tom, aby se muzea a galerie otevřely zdarma, protože to stejně zaplatí daňoví poplatníci. Klempíř mu odpověděl přímo: „O vás se totiž nejen v Česku už dlouho ví, že máte s logikou a chápáním věcí problém.“ A přidal úder pod pás: vstup zdarma prý zpřístupní kulturu i lidem, „kteří neberou miliony korun jako Vy„. Věcná debata o kulturní politice se tak během pár hodin proměnila v přestřelku, kde argumenty nahradily osobní výpady. Přitom pod tím vším leží otázka, na kterou zatím nikdo veřejně neodpověděl: kolik přesně bude stát každá ta volná neděle?
Co vlastně stát chystá
Od 6. září 2026 se každou první neděli v měsíci otevřou stálé expozice patnácti státních muzeí a galerií, od Národní galerie Praha přes Moravskou galerii v Brně až po Muzeum romské kultury. Do konce roku půjde o čtyři termíny: 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Podle oznámení Ministerstva kultury navazuje opatření na jarní pilot, kdy se volné vstupy testovaly ve složitějším rotačním modelu: první neděle galerie, druhá muzea, třetí regionální instituce. Většina zapojených organizací tehdy hlásila vyšší návštěvnost, některé i několikanásobnou.
Důležitý detail, který se v hádce ztratil: „zdarma“ neznamená celý dům. Národní galerie Praha výslovně upozorňuje, že volný vstup platí jen pro vybrané sbírkové expozice. Národní muzeum zase vyjímá například Czech Press Photo nebo Dětské muzeum. Vstupenky se nerezervují, a když se naplní kapacita, vstup se dočasně zastaví.
Kdo má pravdu, a v čem
Zdechovský má pravdu v jednom: „zdarma“ opravdu není bez nákladů. Někdo musí pokrýt výpadek tržeb ze vstupného. Ministerstvo tvrdí, že prostředky na kompenzace má vyčleněné, ale konkrétní částky pro jednotlivé instituce zatím nezveřejnilo. Klempíř sám řekl, že kdyby byly všechny státní galerie a muzea otevřené zdarma celý rok, šlo by asi o půl miliardy korun. Pro dvanáct volných nedělí ročně to naznačuje řádově nižší desítky milionů, to je ale redakční dedukce, ne oficiální číslo.
Klempíř má naopak pravdu, když oponuje, že bezplatný vstup slibovalo i SPOLU. Program SPOLU 2025 skutečně obsahuje bod „Vstup zdarma do stálých expozic Národního muzea a Národní galerie“. Jenže právě tam je háček: slib se týkal dvou konkrétních institucí a jejich stálých expozic. Klempířovo opatření jde šíře, zahrnuje patnáct organizací. Argumentovat programem SPOLU jako blanketním souhlasem s celým záměrem je tedy polopravda.
Milionový plat, který není úplně milionový
Klempířovo rýpnutí do „milionů korun“ cílilo na europoslanecký příjem Zdechovského. Jak to vypadá ve skutečnosti? Oficiální měsíční plat europoslance činí 11 255 eur hrubého, po unijní dani a odvodech 8 773 eur čistého. Při kurzu ECB z 21. srpna 2026 to vychází na zhruba 271 tisíc korun hrubého měsíčně, tedy ani zdaleka ne „milion měsíčně“.
Věcný spor pohřbený pod osobními útoky
Celá výměna měla tři věcné jádra: kdo zaplatí výpadek tržeb, zda volné vstupy skutečně dlouhodobě rozšíří publikum a jestli je fér opatření obhajovat bez zveřejněného rozpočtového rozpisu. Žádné z nich se nedočkalo odpovědi. Italská studie z Oxford Economic Papers ukazuje, že rozšíření bezplatných vstupů do státních muzeí zvýšilo nejen bezplatné, ale i následné placené návštěvy. Britská oficiální statistika naproti tomu upozorňuje, že návštěvnost silně ovlivňují sezonnost, dočasné výstavy a uzavírky; samotné nulové vstupné jako příčinu růstu izolovat nelze.
Místo aby se diskuse držela těchto dat, sklouzla k „problému s logikou“ a „milionům“. Zdechovský v poslední citované replice namítl, že ministr nevyvrátil jedinou věcnou námitku. Klempíř přestřelku podle CNN Prima NEWS formálně uzavřel konstatováním, že „chápe Zdechovského zmatenost“. Skóre? Nerozhodné: oba odešli s pocitem vítězství a veřejnost bez jediného nového čísla.
6. září se brány muzeí otevřou. Kolik to bude stát, se dozvíme nejdřív v listopadu, až ministerstvo začne rozpočtové práce. Do té doby zbývá jen slib, že peníze jsou „vyčleněné“, a dva politici, kteří si na síti X vyříkali všechno kromě podstaty.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová