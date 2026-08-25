Rusko se po letech izolace vrací do velkého hokeje. Na prestižním turnaji může narazit i na české reprezentanty

Dveře IIHF zůstávají pro ruský hokej zavřené. Ještě 30. července 2026 mezinárodní hokejová federace potvrdila, že ruské týmy nesmí na mistrovství světa mužů, juniorský šampionát ani turnaj do osmnácti let. Jenže univerziáda není turnaj IIHF. Pořádá ji FISU, Mezinárodní federace univerzitního sportu, a ta si letos v květnu nastavila vlastní pravidla. Ruští studenti se do Čchang-čchunu vrátí pod označením SNA, Student Neutral Athletes. Bez vlajky, bez hymny, ale na ledě.
Trhlina v jiné zdi
Klíčové rozhodnutí padlo 26. května 2026. FISU tehdy přijala jednotný rámec pro způsobilost ruských a běloruských sportovců a prohlásila, že úplné vyloučení studentů pouze na základě pasu považuje za nepřiměřené. Maximální plošné omezení? Neutrální režim. Žádná státní symbolika, při medailových ceremoniích zní hymna FISU, nikoli národní.
Pro Bělorusko šla FISU ještě dál, vrátila ho na všechny akce pod národní identitou s okamžitou platností. Rusko takový komfort nedostalo. Přesto jde o první viditelnou trhlinu v dosavadní sportovní izolaci, která trvá od února 2022. A je to trhlina na nečekaném místě: ne v síti IIHF, kde se o návratu jedná turnaj po turnaji a zatím neúspěšně, ale v paralelní struktuře světového sportu, která si rozhoduje sama.
Česko v poli, skupiny zatím chybí
Oficiální seznam účastníků zveřejněný 21. srpna 2026 potvrzuje české zastoupení v mužském i ženském turnaji. Mužská soutěž počítá s deseti týmy, ženská s osmi. Rusko, vedené jako SNA, je v obou.
Zápas Česko proti Rusku je tedy reálný. Není ale jistý. Rozdělení do skupin ani herní rozpis FISU dosud nezveřejnila. K utkání může dojít ve skupinové fázi i v play-off, záleží na nasazení, které regulace předpokládají, ale jehož podoba zatím není venku. Fanoušci by měli sledovat oficiální web turnaje.
České univerzitní hokejistky přitom do Čchang-čchunu jedou jako obhájkyně zlata. V lednu 2025 v Turíně porazily ve finále Kanadu 2:1 po prodloužení. Muži mají za sebou bronz z Lake Placid 2023 a celkově rostoucí medailovou bilanci. Nejde o seniorské áčko (pravidla vyžadují věk 18 až 28 let a status studenta nebo čerstvého absolventa), ale o výběr, který Česko bere vážně. Nominace pro Turín 2025 zahrnovala hráče a hráčky z českých univerzit i ze zámořských škol.
Dvě federace, dvě logiky
Proč FISU Rusko pustila, zatímco IIHF drží zákaz? Odpověď leží v odlišných mandátech a odlišném vnímání rizika.
- IIHF provádí u každého turnaje vlastní bezpečnostní a organizační posouzení. U Ruska opakovaně dochází k závěru, že rizika (bezpečnostní, provozní i z hlediska sportovní integrity) jsou příliš vysoká. Ještě v květnu 2026 federace potvrdila, že Rusko nebude reintegrováno do sezony 2026/2027.
- FISU argumentuje jinak. Její rámec říká, že studenti nemají být trestáni za rozhodnutí vlád a že neutralita je dostatečná pojistka. Univerziáda se sice hraje podle pravidel IIHF (rozměry hřiště, tresty, formát), ale nekoná se jako turnaj IIHF. Pořadatelem je FISU, rozhodovací pravomoc je její.
Důležitý detail: individuální suspendace zůstávají v platnosti. Pokud by konkrétní hráč nebo funkcionář byl pod sankcí IIHF, na led v Čchang-čchunu nesmí ani pod hlavičkou FISU.
Co to znamená pro budoucnost
Automaticky nic. Rozhodnutí FISU nemá právní vazbu na turnaje IIHF. Mistrovství světa, juniorské šampionáty, olympijská kvalifikace, to všechno běží v jiném režimu a IIHF si hlídá vlastní kalendář. Zvlášť otevřená zůstává jen otázka ženského MS 2027, kterou má rada IIHF přezkoumat v listopadu 2026.
Prakticky ale univerziáda vytváří precedent. Pokud ruský tým odehraje turnaj bez incidentů, bez diplomatických krizí a bez bojkotů, zastánci postupného návratu dostanou argument: „Šlo to.“ Odpůrci budou namítat, že studentský turnaj v Číně (zemi, která v květnu 2026 veřejně mluvila o prohlubování sportovní spolupráce s Ruskem) není neutrální testovací prostředí.
Český svaz hokeje se k univerziádě 2027 zatím veřejně nevyjádřil. Existuje ale jasná starší linie: mimořádný výkonný výbor ČSLH 28. února 2022 schválil zrušení všech reprezentačních akcí s Ruskem a Běloruskem a vyzval IIHF k tvrdému postupu. Jak se tato pozice promítne do studentského turnaje pod jinou federací, zůstává otevřené.
Čchang-čchun jako jeviště
Zimní univerziáda 2027 se koná 15. až 25. ledna. Muži budou hrát v Changchun Olympic Sports Center Ice Arena, ženy v Jilin Ice Arena, sportovištích, která dříve hostila i čínsko-ruské mládežnické hry. Celkem se v Čchang-čchunu uskuteční třináct sportů ve dvou zónách. FISU akci řadí mezi největší zimní studentské sportovní události na světě a hokej označuje za jeden z jejích nejatraktivnějších sportů.
Deset dní, dva hokejové turnaje, český a ruský tým ve stejném poli. Není to mistrovství světa. Ale je to první led, na kterém se obě strany od roku 2022 mohou potkat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta