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William J. Sidis měl IQ 300. Největšího génia všech dob zničila vlastní inteligence

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Na počátku 20. století upoutalo svým intelektem pozornost světa zázračné dítě jménem William James Sidis. Díky svým pozoruhodným schopnostem a znalostem v řadě vědeckých oborů si získal pověst jednoho z nejinteligentnějších lidí vůbec.
William J. Sidis měl IQ 300. Největšího génia všech dob zničila vlastní inteligence

William J. Sidis měl IQ 300. Největšího génia všech dob zničila vlastní inteligence

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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