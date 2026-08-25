4 minuty, 7 minut, 10 minut. Jediné tři čísla, která rozhodují o dokonalém vejci

Pro vejce máme spoustu možností přípravy. Mohou být například natvrdo, naměkko či na hniličku. Záleží jen na vás, který způsob je ten váš oblíbený. Ovšem pokud se vám zdá těžké odhadnout
vhodnou chvíli, kdy je třeba vejce z vroucí vody vytáhnou. Nebo se vám už někdy stalo, že žloutek zašedl, vejce zůstalo syrové či nešlo oloupat. Pak jste tu správně, s dnešními radami a triky si už nad těmito potravinami hlavu lámat nebudete. Tipy, kterých se držet pro dokonalou přípravu
Jak pokaždé zvládnout vejce připravit přesně tak, jak chceme? Ať už je to na jakýkoli způsob, základem je vždy správný postup. Pokud se chystáte vejce uvařit natvrdo, naměkko nebo na hniličku, je třeba je
vytáhnout z lednice pár hodin před samotnou přípravou, aby měly pokojovou teplotu a ne míň. Pokud byste je vyndali až těsně před vařením, doba přípravy by se mohla změnit a nedosáhli byste požadovaného výsledku. Zdroj fotografie: Pixabay
Další, na co si dávat pozor, je dostatek vody. Tudíž žádný malý kastrůlek. Zvolte raději větší, kam se vejde dostatečné množství vody tak, aby byla vejce plně ponořená. Do ní vždy také přisypávejte lžičku soli. To proto, když
vejce přece jenom v důsledku teplotního šoku prasknou tak, aby nevytekla. Navíc je půjde na konci mnohem snadněji oloupat. Můžete do vody nalít taky trochu octa, ten zachová žloutky krásně světlé. Jak správně uvařit vejce natvrdo
Vejce natvrdo jsou nejspíše nejlehčí na přípravu. Dovolí nám totiž nejdelší nepřesnost, co se týče jejich doby přípravy. Pro jejich dosažení je třeba je vařit na 9 až 10 minut. Vždy si dávejte pozor,
aby doba, po kterou budou v horké vodě, nikdy nepřesáhla 10 minut. Jinak žloutky přejdou ze světle žluté barvy na zelenošedou. Na rozdíl od ostatních způsobů, takhle připravená vejce můžete i skladovat v ledničce. Zdroj fotografie: Pixabay Připravte si jednoduše vejce naměkko
Správná příprava vajec naměkko už bývá těžší. Často se stává, že jsou buďto bílky stále syrové nebo naopak už je i žloutek úplně uvařený, což není žádoucí. Proto doba vaření nikdy nesmí přejít přes 4 minuty. U tohoto způsobu
je už opravdu důležité čas bedlivě sledovat. Do vody v hrnci vždy přidávejte sůl pro následné snazší oloupání hotových vajec. Při dodržení doby varu žloutek po rozkrojení krásně vyteče. Zdroj fotografie: Pixabay Jak na perfektní vejce na hniličku
Tento způsob přípravy je nejen českým favoritem, ale oblíbený je i v dalších světových kuchyních. Doba, po kterou je třeba potravinu vařit, je přesně mezi časy příprav vajec natvrdo a naměkko.
Je nutné ho nechat ve vodě přesně 7 minut. Ani víc, ani míň. Takto dosáhnete perfektně vláčného a jemného bílku i žloutku. Tento způsob je akorát vhodný pro doplnění potřebných bílkovin při snídani.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz