Dálniční odpočívka na Hranicku. ŘSD plánuje rozsáhlou investici pro D48

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Dálniční odpočívka na Hranicku. ŘSD plánuje rozsáhlou investici pro D48Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje na dálnici D48 u obce Polom na Přerovsku vybudovat odpočívku s parkovacími místy pro 175 osobních vozidel, nákladních automobilů, karavanů a autobusů. Součástí areálu bude čerpací stanice a restaurace. Projekt si vyžádá více než půlmiliardovou investici. Pokud ŘSD získá všechna potřebná povolení, chce odpočívku začít stavět v roce 2030, o dva roky později ji uvede do provozu.
Ilustrační foto
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
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