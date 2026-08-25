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Dálniční odpočívka na Hranicku. ŘSD plánuje rozsáhlou investici pro D48

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Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje na dálnici D48 u obce Polom na Přerovsku vybudovat odpočívku s parkovacími místy pro 175 osobních vozidel, nákladních automobilů, karavanů a autobusů. Součástí areálu bude čerpací stanice a restaurace. Projekt si vyžádá více než půlmiliardovou investici. Pokud ŘSD získá všechna potřebná povolení, chce odpočívku začít stavět v roce 2030, o dva roky později ji uvede do provozu.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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