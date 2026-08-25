FOTO: Od živelné katastrofy k nové chloubě. V Hodoníně mají nový pavilon akvárií

V hodonínské zoologické zahradě se konečně dočkali. Už ve středu do nového pavilonu akvárií nahlédnou první návštěvníci. Dvě nádrže obývají druhy typické pro africká jezera Malawi a Tanganika, nechybí ani čtyři vodní terária. Celkem tak návštěvníci uvidí zhruba zhruba dvě tisícovky živočichů z padesáti různých druhů.
Nový pavilon se dvěma sladkovodními nádržemi o celkovém objemu 160 kubíků vody patří k největším sladkovodním expozicím v Česku. Kvůli jejich velikosti je budova dvoupodlažní. Zatímco návštěvníci uvidí samotná akvária, druhé patro a zadní část pavilonu slouží technologiím, skladům a zázemí pro chovatele.
Stavba sladkovodního pavilonu začala v lednu 2025. Obtížné bylo třeba osazení speciálních skel o celkové hmotnost sedmi tun. Náročné bylo také postupné zarybňování a nastavení parametrů vody, jelikož v ní žije spousta živočichů ve velkých počtech. Potřeba je náročná úprava a filtrace vody, aby aby odpovídala skutečnému přírodnímu prostředí.
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„Akvárium je citlivý živý organismus, vyžaduje čas, péči, pozorování a neustálé přizpůsobování nastavení technologie podmínkám v nádrži, hodnotám vody, potřebám a výživovému stavu ryb. Ty jsme kvůli jejich lepší aklimatizaci pořizovali v takzvaném juvenilním stádiu, jsou mladé a menší, takže ještě vyrostou a akvárium se bude postupně proměňovat,“ vysvětlila zooložka Lenka Pacíková.
Ve čtyřech akvaterariích žijí kajmánci trpasličí, leguán zelený, gekoni prstýnkoví, lezci obojživelní, stříkouni lapaví nebo masožravá želva pelusie hnědá.
Stavbu financovalo město, celkem vyšla na 69 milionů korun. Téměř polovinu pak pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. „Areál zoo navazuje na vzdělávací, odpočinkovou a sportovní zónu tvořenou Domem přírody Hodonínské Dúbravy a letos otevřeným parkem U Červených domků. Zároveň už připravujeme další projekty, které budou zvyšovat její atraktivitu nejen pro místní obyvatele, ale i návštěvníky ze širokého okolí a turisty," uvedl hodonínský místostarosta Ondřej Fialík (Pro Hodonín).