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Radka Třeštíková mění jméno. Novou knihu už podepíše jinak

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Radka Třeštíková (45) překvapila veřejnost nečekanou novinkou. Jedna z nejprodávanějších českých autorek už nebude knihy vydávat pod svým jménem. Nově bude používat autorské jméno Velikovsky, které se poprvé objeví už na jejím novém románu, jenž vyjde začátkem září.
Radka Třeštíková bude vydávat své knihy pod jiným jménem.

Radka Třeštíková bude vydávat své knihy pod jiným jménem.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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