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František Straka o Nedvědovi v roli manažera reprezentace: Být skvělý hráč nestačí, musí se naučit bouchnout do stolu

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Pavel Nedvěd dostal od českého fotbalu funkci, ve které mu Zlatý míč nepomůže. Musí se naučit říkat věci, které nikdo nechce slyšet.
František Straka o Nedvědovi v roli manažera reprezentace: Být skvělý hráč nestačí, musí se naučit bouchnout do stolu

František Straka o Nedvědovi v roli manažera reprezentace: Být skvělý hráč nestačí, musí se naučit bouchnout do stolu

Zdroj: Dynamo České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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