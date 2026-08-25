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Pohádka o pošťáckém šnekovi Kryšpínovi, který vždycky dorazil pozdě, ale přinesl dopisy ve správnou chvíli

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V městečku Kapradín, kde se domy krčily mezi zelenými kopci a každé ráno vonělo po mokré trávě, žil pošťák Kryšpín. Nebyl to obyčejný pošťák. Byl to šnek.
Pohádka o pošťáckém šnekovi Kryšpínovi, který vždycky dorazil pozdě, ale přinesl dopisy ve správnou chvíli

Pohádka o pošťáckém šnekovi Kryšpínovi, který vždycky dorazil pozdě, ale přinesl dopisy ve správnou chvíli

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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Pohádky bez konce
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