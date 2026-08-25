Pohádka o pošťáckém šnekovi Kryšpínovi, který vždycky dorazil pozdě, ale přinesl dopisy ve správnou chvíli

A to, jak jistě uzná každý, kdo někdy viděl šneka spěchat, přinášelo jisté pracovní obtíže.
Kryšpín měl hnědou ulitu se zlatavými proužky, čepici z modrého lístku a brašnu z měkké březové kůry, kterou nosil přehozenou přes krk. V brašně měl dopisy, pohlednice, vzkazy, lístky od dětí, úřední oznámení od starosty ježka a jednou také sušenou borůvku, kterou mu do ní omylem vložil zajíc Alois, protože si myslel, že poštovní služba zahrnuje i drobné občerstvení.
Každé ráno vyšel Kryšpín z malé pošty pod kořenem staré lípy a řekl:
„Tak. Dnes to vezmeme svižně.“
Potom se pohnul.
Velmi pomalu.
Na první pohled by si někdo mohl myslet, že se nepohnul vůbec, ale to by bylo nespravedlivé. Kryšpín se hýbal. Jen tak nenápadně, že to člověk musel sledovat s trpělivostí mechového kamene.
V Kapradíně si z něj kvůli tomu často dělali legraci.
„Kryšpíne, neseš mi dopis od jara? Snad dorazí do zimy!“ volala veverka Milada z lísky.
„Pošli mi odpověď včera, ať ji dostanu zítra,“ smál se datel Viktor, který klepal do stromů tak rychle, že považoval pomalost za osobní urážku.
A starosta, ježek Bartoloměj, si pokaždé povzdechl:
„Kryšpíne, pošta je důležitá služba. Důležitá služba by měla být také trochu rychlá.“
Kryšpín vždycky sklopil oči.
„Já se snažím, pane starosto.“
A snažil se opravdu.
Vstával brzy.
Cesty si plánoval večer předem.
Nenechával se dlouho zdržovat u rosných kapek, i když některé vypadaly jako maličké skleněné paláce a bylo by nezdvořilé si jich vůbec nevšimnout.
Dokonce si jednou přivázal k ulitě pampeliškový padáček, protože doufal, že ho vítr poponese rychleji. Vítr ho opravdu poponesl. Bohužel opačným směrem, takže místo k paní ježkové dorazil do petrželového záhonu, kde strávil celé dopoledne rozmluvou s žížalou, která tvrdila, že sama také pracuje v dopravě, jen pod zemí.
Kryšpín byl z toho smutný.
Měl svou práci rád. Miloval dopisy. Líbilo se mu, že v obyčejné složené obálce může být schovaná radost, omluva, pozvání, tajemství i věta, kterou si někdo netroufl říct nahlas.
Jenže dopisy mají rády cestu.
A lidé i zvířata mají rádi, když cesta netrvá příliš dlouho.
Jednoho dne svolal starosta Bartoloměj poradu na pařezu uprostřed náměstí.
Přišli skoro všichni.
Veverka Milada, datel Viktor, zajíc Alois, krtice Róza, paní ježková s nákupním košíkem, žabák Teofil z rybníčku a také Kryšpín, který vyšel na poradu včas, ale dorazil až po úvodním proslovu, druhém povzdechu a jedné hádce o to, zda se do obecního rozpočtu počítají žaludy.
„Kryšpíne,“ řekl starosta vážně, „musíme si promluvit o poště.“
Kryšpín se zastavil na okraji pařezu.
„Ano, pane starosto.“
„Všichni tě máme rádi.“
To byla věta, po které obvykle následuje něco nepříjemného.
„Ale dopisy chodí pozdě.“
Kryšpín se podíval na svou brašnu.
„Já vím.“
„Pozvánka na čaj dorazila paní ježkové dva dny po čaji.“
„Čaj jsem mezitím uvařila znovu,“ poznamenala paní ježková laskavě.
„Dopis od tety z Horní borovice přišel ve chvíli, kdy teta sama přijela na návštěvu,“ pokračoval starosta.
„Aspoň jsme si ho přečetli společně,“ řekl zajíc Alois.
Starosta si odkašlal.
„A moje oznámení o slavnosti prvních malin dorazilo až po slavnosti prvních malin.“
Veverka Milada zvedla tlapku.
„Na druhou stranu, maliny už byly snědené, takže se tím předešlo zmatkům.“
„To není podstata věci,“ řekl starosta.
Kryšpín mlčel.
Cítil, jak se mu srdce v ulitě stahuje. Kdyby byl jiným tvorem, možná by utekl. Ale šnekům se neutíká snadno, což má jednu výhodu: člověk se někdy musí naučit zůstat.
„Rozhodli jsme se,“ řekl starosta opatrně, „že poštu bude od příštího týdne roznášet datel Viktor.“
Datel se narovnal.
„Rychlost, přesnost, klepavá spolehlivost,“ prohlásil a hned třikrát ťukl zobákem do pařezu, aby to mělo úřední váhu.
Kryšpín přikývl.
„Rozumím.“
Ale nerozuměl.
Ne úplně.
Přál si být rychlejší. Přál si všem vyhovět. Přál si, aby se jeho stopa na cestě netřpytila tak pomalu za ním jako důkaz, že se zase opozdil.
Vrátil se na poštu pod lípou, položil brašnu na stůl a poprvé za dlouhou dobu neotevřel ranní pytel s dopisy.
Jen seděl a poslouchal, jak venku listy šeptají ve větru.
Večer, když se městečko ponořilo do modrého šera, někdo zaklepal na dveře pošty.
Ťuk.
Kryšpín zvedl hlavu.
Ťuk.
Dveře se pootevřely a dovnitř nakoukla stará želva jménem Eleonora.
V Kapradíně nebydlela. Žila u Kamenného jezírka za kopcem a do městečka chodila jen zřídka. Když už přišla, obvykle přinesla zprávu, která měla důvod zrát cestou.
„Dobrý večer, Kryšpíne,“ řekla pomalu.
„Dobrý večer.“
Eleonora vstoupila dovnitř a na stolek položila obálku.
Byla malá, ze silného pergamenu a zalepená kapkou jantarové pryskyřice.
„Potřebovala bych doručit dopis.“
Kryšpín se smutně pousmál.
„Asi byste ho měla dát datlovi Viktorovi. Od příštího týdne bude roznášet poštu on.“
„Já nechci příští týden.“
„Tak dnes?“
„Ne.“
Kryšpín zamrkal.
„A kdy?“
Eleonora se na něj podívala klidnýma starýma očima.
„Ve chvíli, kdy bude adresát připraven ho přečíst.“
Kryšpín se zarazil.
„To není čas.“
„Právě proto ho dávám tobě.“
Pomalu mu posunula obálku blíž.
Na přední straně stálo:
Tomu, kdo si myslí, že už je pozdě.
Kryšpín si nápis přečetl třikrát.
„Ale komu to mám doručit?“
„To poznáš.“
„Podle čeho?“
Eleonora se pousmála.
„Podle zpoždění.“
A než se Kryšpín stihl zeptat na něco rozumnějšího, želva odešla do večera.
Druhý den začal datel Viktor roznášet zkušební poštu.
A byl rychlý.
Velmi rychlý.
Vzal dopis, rozletěl se, zaklepal na strom, předal obálku, otočil se, letěl dál. Do hodiny roznesl všechno, co by Kryšpínovi trvalo několik dní.
Lidé a zvířata tleskali.
„To je služba!“ volal starosta.
„To je tempo!“ říkala veverka Milada.
„To je hluk,“ zamumlala krtice Róza, ale nikdo ji moc neslyšel, protože datel právě oznamoval doručení dalšího psaní třinácti údery do okapu.
Kryšpín stál ve dveřích pošty a díval se.
Mohl by se zlobit.
Ale nezlobil se.
Viktor byl opravdu rychlý. A pošta opravdu dorazila včas.
Jenže pak se začaly dít drobné zvláštnosti.
Pozvánka na oslavu dorazila tak rychle, že si pozvaní nestihli rozmyslet, zda se opravdu chtějí potkat.
Omluvný dopis od kováře k bratrovi dorazil dřív, než kovář vychladl ze vzteku, takže za ním hned poslal ještě jeden dopis, kde omluvu odvolával. Potom třetí, kde odvolával odvolání. Viktor je všechny roznášel tak rychle, že se bratři pohádali během jediného odpoledne rychleji než kdy dřív.
Děti si začaly posílat vzkazy mezi jedním stromem a druhým tak často, že datel málem ztratil hlas.
A starosta Bartoloměj poslal občanům šest oznámení za den, protože ho náhlá rychlost pošty povzbudila k administrativnímu nadšení, což celé město snášelo jen s obtížemi.
„Rychlé to je,“ řekla paní ježková večer na lavičce.
„To ano,“ přikývla krtice Róza.
„Ale nějak mi chybí, jak Kryšpín u doručení chvíli poseděl.“
„A zeptal se, jak se nám daří.“
„A když nesl dopis, vždycky věděl, jestli ho mám číst hned, nebo až po polévce.“
„To je pravda,“ řekla Róza. „Jednou mi přinesl špatnou zprávu až po koláči. Dodnes mu za to děkuji.“
Kryšpín zatím seděl na poště a díval se na podivnou obálku od želvy Eleonory.
Tomu, kdo si myslí, že už je pozdě.
Každý večer ji bral do nohy, obracel a přemýšlel, komu patří.
Starostovi? Ten si myslel, že pozdě chodí všechno.
Veverce Miladě? Ta si myslela, že pozdě je pokaždé, když ořech nespadne ve chvíli, kdy na něj dostane chuť.
Sobě? Možná.
Ale dopis sám se nechtěl otevřít. A Kryšpín cítil, že kdyby ho rozlepil jen tak, zkazil by něco, co ještě čeká na svůj pravý okamžik.
Jedné noci přišla bouřka.
Ne taková letní, která jen zabubnuje na střechy a nechá po sobě voňavou hlínu. Tahle přišla od hor. Vítr ohýbal stromy, déšť padal šikmo a potok za městečkem začal stoupat. Kapradín se choulil pod kopcem a všichni zavírali okenice.
Ráno se ukázalo, že voda vzala mostek přes potok.
Nebyl to velký most. Jen dřevěná lávka u mlýna. Ale za potokem bydlela stará paní Rozára, bylinkářka, která znala lék na horečku, bolavé břicho, špatné sny i na kýchání z pampelišek.
A právě toho rána onemocněl malý ježeček Toník.
Měl horký čumáček, třásl se a jeho maminka plakala.
„Musíme poslat pro Rozáru,“ řekla.
Datel Viktor se okamžitě přihlásil.
„Já tam doletím.“
Vzali dopis a přivázali mu ho na nohu. Viktor vyrazil přes potok, proti větru, rychle a odhodlaně.
Jenže bouřka se ještě nevyčerpala. Nad údolím se točil prudký poryv. Viktor se snažil letět rovně, ale vítr ho strhl stranou. Dopis se uvolnil, odletěl do koruny vrby a Viktor přistál na větvi tak rozcuchaný, že vypadal jako smetáček po nehodě.
„Nemůžu,“ přiznal, když se vrátil. „Vítr mě nepustí.“
Zvířata se shromáždila u potoka.
Voda hučela.
Lávka byla pryč.
A večer se blížil.
„Kdybychom měli čas…“ zašeptala paní ježková.
Kryšpín, který stál opodál, se podíval na potok.
Pak na druhý břeh.
Pak na svou starou pošťáckou brašnu.
„Já půjdu,“ řekl.
Všichni se otočili.
Starosta Bartoloměj zamrkal.
„Kryšpíne, ty?“
„Ano.“
„Ale to bude trvat.“
„Bude.“
„Potřebujeme Rozáru co nejdřív.“
Kryšpín přikývl.
„Vím.“
„Tak proč—“
„Protože vítr mě nesfoukne.“
Nastalo ticho.
To byla pravda, o které dosud nikdo nepřemýšlel.
Datel byl rychlý, ale vítr s ním házel. Zajíc byl rychlý, ale neuměl přes rozvodněný potok. Veverka uměla skákat, jenže větve nad vodou byly mokré a nebezpečné.
Kryšpín byl pomalý.
Ale držel se země.
A kde byla mokrá kůra, tam dokázal přelézt i to, kam se jiní báli šlápnout.
„Je tu starý padlý kmen pod mlýnem,“ řekla krtice Róza. „Je napůl ve vodě, napůl nad ní. Pro nás kluzký. Pro šneka možná cesta.“
Kryšpín si nasadil modrou lístkovou čepici, vzal dopis pro Rozáru a vložil do brašny také zvláštní obálku od Eleonory. Nevěděl proč. Ale zdálo se mu, že dnes má jít s ním.
Cesta k potoku byla těžká.
Déšť promáčel trávu, bláto se lepilo a potok hučel tak hlasitě, že by se v něm ztratila i datlova poznámka. Kryšpín lezl pomalu, ale pevně. Každý kousek cesty si musel vybojovat ne silou, ale vytrvalostí.
Když dorazil k padlému kmenu, zastavil se.
Kmen byl mokrý.
Voda pod ním běžela rychle.
Na druhé straně se mezi stromy ztrácela pěšina k Rozářině chaloupce.
„To zvládneš,“ zavolal starosta ze břehu.
Znělo to trochu překvapeně, jako by tomu sám chtěl teprve uvěřit.
Kryšpín se nadechl.
Přilepil se k mokré kůře.
A vydal se přes potok.
Byla to nejdelší cesta jeho života.
Vítr sice Kryšpína nesfoukl, ale déšť mu bil do ulity. Voda cákala na kmen. Jednou se kůra pod ním zachvěla a Kryšpín musel zůstat bez pohybu tak dlouho, až se jeho vlastní strach unavil a trochu si sedl.
Pod ním běžela hnědá voda.
Nad ním se třásly větve.
Za ním čekalo městečko.
Před ním nemocný ježeček a bylinkářka Rozára.
Kryšpín pokračoval.
Kousek po kousku.
Nikdo na něj už nepokřikoval, aby spěchal.
Všichni mlčeli.
A v tom mlčení najednou poprvé viděli, že pomalost není totéž co zbytečnost. Že některé cesty se nevyhrávají rychlostí, ale tím, že z nich člověk nespadne.
Když Kryšpín konečně slezl na druhý břeh, městečko vydechlo.
Ale on ještě neměl hotovo.
Lezl k Rozářině chaloupce.
Trvalo mu to dlouho. Slunce se schovalo za mraky, večer se blížil a Kryšpínovi se zdálo, že každé stéblo trávy je dnes vyšší než obvykle. Přesto nezastavil.
U chaloupky staré bylinkářky zaklepal na spodní práh.
Jednou.
Pak znovu.
Rozára otevřela.
Byla to drobná stařenka s očima ostrýma jako jehličky smrku a vlasy spletenými pod šátkem. Podívala se dolů.
„Kryšpíne?“
„Nesu dopis.“
Rozára si ho vzala, přečetla a hned začala balit byliny.
„Toník,“ řekla. „To jsem tušila.“
Vzala košík, plášť a dlouhou hůl.
„Půjdeme.“
Kryšpín se zarazil.
„Vy se mnou?“
„Sama bych po tom mokrém kmeni nešla. Ale po tvé stopě půjdu.“
Teprve tehdy si Kryšpín všiml, že za ním na trávě i na kmeni zůstala třpytivá slizová cestička. V dešti se leskla stříbrně a držela se povrchu tak pevně, že po ní Rozára mohla opatrně našlapovat, aniž by uklouzla.
A tak šli zpátky.
Šnek napřed.
Bylinkářka za ním.
Velmi pomalu.
Velmi opatrně.
A přesně tak rychle, jak bylo třeba, aby došli.
Když se dostali do Kapradína, už se stmívalo. Rozára okamžitě připravila Toníkovi odvar z mateřídoušky, lipového květu a jedné velmi hořké byliny, kterou Toník označil za osobní útok. Přesto ji vypil. V noci mu horečka klesla a ráno už si stěžoval, že má hlad.
Celé městečko si oddechlo.
Starosta Bartoloměj přišel za Kryšpínem k poště.
Chvíli přešlapoval.
„Kryšpíne,“ řekl nakonec, „myslím, že jsme se spletli.“
Kryšpín vystrčil hlavu z ulity.
„V čem?“
„Mysleli jsme, že dobrý pošťák je ten, kdo dorazí nejrychleji.“
„A není?“
Starosta se podíval k potoku.
„Někdy ano. Ale ne vždycky. Dobrý pošťák je možná hlavně ten, kdo dorazí tak, aby se zpráva neztratila cestou.“
Datel Viktor, který seděl opodál na větvi, si odkašlal.
„A já můžu roznášet urgentní ťukací oznámení.“
„Samozřejmě,“ řekl Kryšpín.
„Ale přes potok v bouřce už nepoletím.“
„To je moudré.“
Viktor vypadal, jako by ho slovo moudré trochu polechtalo pod peřím.
Od toho dne se pošta v Kapradíně změnila.
Rychlé zprávy roznášel datel Viktor.
Oznámení, která měla být hlasitá, vyťukal na stromy.
Ale dopisy, které potřebovaly jemnost, omluvy, přání, věty do těžkých dnů a zprávy, u nichž záleželo na správné chvíli, nosil znovu Kryšpín.
Už se mu tolik neposmívali.
Občas si někdo povzdechl, že by mohl být rychlejší. Ale pak si vzpomněl na rozvodněný potok a raději si uvařil čaj.
Jenže Kryšpín pořád nosil v brašně zvláštní obálku od Eleonory.
Tomu, kdo si myslí, že už je pozdě.
Stále nevěděl, komu patří.
Až jednou na podzim dorazil do městečka cizí pták.
Byl to čáp. Vysoký, unavený a zablácený od cesty. Přistál na střeše pošty a dlouho nemluvil. Pak slezl dolů a zeptal se:
„Bydlí tady ještě paní Emilka z Modřínové uličky?“
„Bydlí,“ řekl Kryšpín.
„Nesu jí zprávu od syna. Ale zdržel jsem se. Hodně. Letěl jsem přes bouře a mlhy a jednou jsem si spletl řeku, což se mi nestává často a nechci o tom mluvit.“
„Jak dlouho?“ zeptal se Kryšpín.
Čáp sklopil zobák.
„Tři měsíce.“
Kryšpín ucítil, jak se mu v brašně zachvěla obálka od Eleonory.
„Pojď se mnou,“ řekl.
Paní Emilka žila v malém domku s modrými dveřmi. Její syn odešel na jaře do dalekého města učit se řemeslu a dlouho nenapsal. Paní Emilka každé ráno otvírala okno dřív, než vstalo slunce, a dívala se k cestě.
Když uviděla čápa, ruce se jí roztřásly.
„Je pozdě,“ zašeptala dřív, než dopis otevřela. „Já už jsem si myslela, že na mě zapomněl.“
V té chvíli Kryšpín pochopil.
Vytáhl Eleonořinu obálku.
„Tohle je také pro vás.“
Paní Emilka ji vzala.
Pryskyřičná pečeť se sama otevřela.
Uvnitř nebyl dlouhý dopis. Jen jeden list a na něm věta psaná pomalým želvím písmem:
Někdy zpráva nejde pozdě. Jen čeká, až srdce přestane slyšet jen strach.
Paní Emilka se rozplakala.
Pak otevřela dopis od syna.
Stálo v něm, že je zdráv, že se učí, že se mu stýská a že nenapsal dřív, protože se styděl přiznat, jak těžké pro něj první měsíce byly. Nezapomněl. Jen nevěděl, jak říct pravdu, aby maminku nezarmoutil.
Paní Emilka tiskla oba dopisy k hrudi.
„Dorazily včas,“ řekla.
Kryšpín se podíval na svou brašnu.
Byla prázdná.
Ale ne tak docela.
Na jejím dně se objevila nová tenká obálka.
Ještě menší než ta první.
Nebyla adresovaná.
Jen se na ní stříbrně leskla slova:
Pro cestu, která se teprve opozdí.
Kryšpín ji opatrně schoval.
Když se večer vracel k poště, měsíc svítil na mokrou cestu a jeho stopa se za ním třpytila jako nitka položená mezi trávu. V dálce u Kamenného jezírka možná čekala želva Eleonora. Nebo možná jen kámen, který vypadal jako želva a měl dost času nechat lidi hádat.
Kryšpín se pomalu usmál.
Už věděl, že nikdy nebude nejrychlejší pošťák na světě.
Ale možná svět nepotřebuje jen rychlé posly.
Možná potřebuje i takové, kteří dorazí pomalu, ale cestou neztratí ani jedno tiché slovo.
A od té doby, kdykoli se v Kapradíně někdo podíval z okna a uviděl, jak se po cestě pomalu blíží malý šnek s modrou čepicí a pošťáckou brašnou, neříkal už:
„To jde pozdě.“
Říkal:
„Aha. Tohle bude zpráva, která si vybrala správný čas.“