V thajských horách našli skutečného „draka“. Žije jen v úzkém pásu lesa vysoko nad nížinami

Je to malá ještěrka z horských lesů západního Thajska. A právě její velikost je možná nejméně zajímavá část příběhu.
Nový druh byl popsán koncem července 2026 v odborném časopise ZooKeys. Vědci ho našli v národním parku Mae Wong ve výšce přes 1300 metrů nad mořem a zatím ho neznají odnikud jinud. Analýza vzhledu i mitochondriální DNA ukázala, že nejde jen o místní variantu již známého druhu, ale o samostatnou evoluční linii. Objev zvýšil počet známých druhů horských rohatých draků rodu Acanthosaura na 23.
Na první pohled tedy další nový živočišný druh.
Ve skutečnosti ale Acanthosaura syrax krásně ukazuje, jak mohou hory vyrábět biologickou rozmanitost. Stačí několik kilometrů převýšení, úzký pás chladnějšího lesa a dlouhodobá izolace – a populace, které kdysi mohly mít společné předky, se začnou vydávat vlastní evoluční cestou.
Jenže stejná izolace, která nový druh vytvořila, z něj zároveň může udělat velmi zranitelného obyvatele planety.
Drak jménem Syrax je překvapivě malý
Horské rohaté draky není těžké poznat. Patří mezi agamovité ještěry a typické jsou pro ně špičaté šupiny a hřebeny táhnoucí se přes hlavu, krk a záda. Jejich vzhled skutečně trochu připomíná miniaturní fantasy draky. Nově popsaný druh tento motiv dovádí do zvláštního paradoxu.
Je to jeden z nejmenších členů svého rodu a zároveň má nejmenší šupiny tvořící krční a hřbetní hřeben, jaké byly u rodu Acanthosaura zaznamenány. Největší změřený samec dosahoval od čenichu ke kloace 69,6 milimetru, největší samice 101,2 milimetru. Do těchto rozměrů se samozřejmě nezapočítává ocas.
Od příbuzných druhů se A. syrax liší i několika dalšími detaily. Chybí mu například černá skvrna kolem oka, kterou mají někteří jeho příbuzní, zatímco na krku nese výraznou tmavou kresbu připomínající límec.
Samice jsou přitom výrazně větší než samci. A také překvapivě plodné. U čtyř z pěti zkoumaných samic našli vědci vejce a zaznamenané snůšky obsahovaly šest až šestnáct vajec. Na tak malého ještěra jde podle výzkumníků o nezvykle vysoké číslo. Právě tady začíná příběh poněkud méně akademického jména.
Jméno dostal podle draka královny Rhaenyry
Syrax je ve světě House of the Dragon drak spojený s královnou Rhaenyrou Targaryen. Autoři nového druhu jeho jméno nevybrali pouze proto, že ještěr vypadá dračím způsobem. Podle jejich vysvětlení mají skutečný a fiktivní Syrax tři společné charakteristiky: žlutavé zbarvení, relativně menší velikost ve srovnání s příbuznými a vysokou produkci vajec. Pro druh proto navrhli také anglické běžné jméno Syrax mountain horned dragon.
Taxonomie je mimochodem podobných kulturních odkazů plná. Nové druhy dostávají jména po vědcích, lokalitách, mytologických postavách, hudebnících nebo filmových hrdinech. Latinský název však není pouhý vtip.
Aby vědci mohli nový druh formálně popsat, musejí ukázat, že se od všech známých příbuzných skutečně dostatečně liší. U Syraxu nestačily jen malé ostny a jiná barva. Do hry vstoupila genetika.
Podobně vypadající ještěři mohou být evolučně velmi daleko
Výzkumníci analyzovali dvě části mitochondriální DNA označované jako ND2 a COI.
Právě COI se při určování živočišných druhů často používá jako jeden z genetických „čárových kódů“. Neříká automaticky, že dva organismy patří k různým druhům, ale může ukázat, jak hluboce se jejich evoluční linie rozešly.
U osmi analyzovaných jedinců Acanthosaura syrax byla vnitrodruhová genetická variabilita velmi nízká. Naproti tomu rozdíly vůči ostatním druhům rodu byly výrazné.
U genu ND2 dosahovaly mezidruhové genetické vzdálenosti přibližně 14,1 až 15,9 procenta, u COI zhruba 14,96 až 28,13 procenta. Fylogenetické analýzy navíc spojily všechny exempláře nového druhu do samostatné linie.
Nejbližším známým příbuzným je pravděpodobně Acanthosaura lepidogaster. Ani jemu však Syrax geneticky neodpovídá.
Když tedy vědci spojili genetická data s rozdíly ve velikosti, šupinách, hřebenech a zbarvení, získali dostatečně silný důvod popsat samostatný druh. A právě otázka, proč se takový druh vyvinul právě tam, je možná zajímavější než samotné pojmenování.
Ve výšce 1300 metrů může vzniknout biologický ostrov
Když se řekne ostrov, představíme si kus pevniny obklopený mořem. Pro evoluci ale ostrov nemusí mít kolem sebe vodu. Může to být také vrchol hory.
Horské prostředí se s rostoucí nadmořskou výškou rychle mění. Teplota klesá, proměňuje se vlhkost, vegetace i množství slunečního záření. Živočich přizpůsobený chladnějšímu a vlhčímu vysokohorskému lesu proto nemusí být schopen jednoduše sestoupit o stovky metrů níž a pokračovat dál.
Pro něj může být teplá nížina biologickou obdobou moře. Populace zůstane izolovaná nahoře. Na jiné hoře může žít příbuzná populace. Obě byly kdysi spojené, ale postupně mezi nimi přestávají proudit geny. Generace za generací se hromadí genetické rozdíly. Mění se vzhled. Chování. Fyziologie. A pokud izolace trvá dostatečně dlouho, mohou z jedné původní linie vzniknout dva samostatné druhy.
Právě horské oblasti proto často obsahují překvapivě vysoké množství endemitů – organismů, které nežijí nikde jinde na Zemi. Acanthosaura syrax může být jedním z nich.
Zatím ji známe jen z velmi malého kusu planety
Typová lokalita nového druhu leží v národním parku Mae Wong. Jeden ze zdokumentovaných biotopů se nachází ve výšce přibližně 1340 metrů v stálezeleném horském lese.
Dosavadní údaje naznačují, že Syrax obývá pouze úzké vysokohorské pásmo a jednotlivé populace jsou navíc oddělené členitým horským terénem.
To má dvě tváře. Izolace pravděpodobně pomohla vytvořit jeho jedinečnost. Současně ale omezuje možnost, aby se populace mezi sebou mísily.
Představme si zvíře žijící jen na několika chladných vrcholcích. Pokud jednu populaci zasáhne požár, odlesnění, nemoc nebo změna mikroklimatu, nemusí mít jednoduchou možnost přesunout se jinam. A pokud klima otepluje, problém je ještě podivnější.
Zvíře může začít ustupovat vzhůru do chladnějšího prostředí. Jenže hora není nekonečná. Nakonec dojde vrchol. Tento fenomén patří k důvodům, proč jsou horské endemické druhy obecně považovány za potenciálně citlivé vůči klimatickým změnám a ztrátě habitatů.
U A. syrax zatím nemáme dost údajů na přesný odhad velikosti populace nebo jejího dlouhodobého trendu. Samotní autoři však upozorňují, že její přirozeně fragmentovaný areál může představovat zranitelnost a že vysokohorské lesy Mae Wong si zaslouží zvýšenou ochranu.
Nový druh neznamená, že se právě objevil
Ještě jedna věc stojí za vysvětlení. Když média oznámí „vědci objevili nový druh“, může to znít, jako by zvíře právě vzniklo nebo jako by ho předtím žádný člověk nikdy neviděl. Ani jedno nemusí být pravda.
Acanthosaura syrax pravděpodobně žije v thajských horách velmi dlouho. Nová je naše schopnost rozeznat ji jako samostatný druh. U některých organismů jsou rozdíly očividné. U jiných existují takzvané kryptické druhy, které vypadají téměř stejně a jejich odlišnost vyjde najevo teprve při detailní anatomické a genetické analýze.
Rod Acanthosaura je dobrým příkladem skupiny, jejíž skutečná rozmanitost se stále zpřesňuje. Nový popis posouvá počet uznávaných druhů na 23. To neznamená, že teď známe všechny. Jihovýchodní Asie patří mezi biologicky mimořádně bohaté oblasti a hory, izolovaná údolí či špatně dostupné lesy mohou stále ukrývat malé populace organismů, které věda dosud nerozlišila. Je možné, že některé už máme v muzeích. Jen jsme na ně zatím nalepili jmenovku jiného druhu.
Každý nový horský druh je zároveň stopou jeho minulosti
Na Syraxu je nakonec možná nejzajímavější, že jeho objev není pouze přidáním dalšího názvu do zoologického katalogu. Každý endemický horský druh je historickým záznamem krajiny. Jeho DNA nese informaci o tom, kdy se jeho předci oddělili od jiných populací.
Jeho současný areál může ukazovat, které horské lesy zůstaly dlouhodobě propojené a které oddělila změna klimatu, geologie nebo vegetace. Porovnáním několika příbuzných druhů lze postupně rekonstruovat, jak se krajina jihovýchodní Asie měnila po statisíce či miliony let.
V tomto smyslu není izolovaný les jen místem, kde se podařilo uchovat vzácnou ještěrku. Je to evoluční laboratoř, která běží bez lidského zásahu celé věky.
A právě proto není hlavní zprávou jeho televizní jméno
Syrax přitáhne pozornost. To byl ostatně jeden z důvodů, proč ho výzkumníci zvolili. Ale skutečný příběh se odehrává několik kilometrů nad tropickými nížinami. V úzkém chladnějším pásu stálezeleného lesa žije malá populace ještěrů, která byla od svých příbuzných oddělena dostatečně dlouho na to, aby vznikla vlastní evoluční linie. Má jinou DNA. Jiné drobné šupiny. Jinou kombinaci znaků. A zatím nevíme o žádném jiném místě na planetě, kde by žila.
To je důvod, proč má smysl nové druhy stále hledat. Ne proto, abychom měli delší seznam zvířecích jmen. Ale proto, že dokud nevíme, co v určitém ekosystému žije, nedokážeme ani poznat, co z něj mizí.
A vysokohorský „drak“ z Mae Wong je pěknou připomínkou, že nové části přírody nemusíme hledat v hlubokém oceánu nebo pod antarktickým ledem. Některé stále čekají v lese. Jen o pár set metrů výš, než jsme se dosud pořádně dívali.
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Zdroje: Kód Enigma [1], ZooKeys – Trivalairat et al., „Acanthosaura syrax sp. nov., a new species of mountain horned dragon from high-elevation habitats of western Thailand (Squamata, Agamidae)“ [2], Pensoft – „New Mountain Dragon Lizard From Thailand Named After Syrax From House Of The Dragon“ [3], Mongabay – „This tiny Thai lizard shares its name with a 'House of the Dragon' beast“ [4], Zenodo/Plazi – habitat figure and study archive for Acanthosaura syrax [5], img AI generated