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Ivan Kytka: Česká liberální demokracie stále nechápe, proč prohrála a co jí chybí

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Z letmého pohledu zvenčí je zřejmé, že české politické strany hlásící se k liberální demokracii prošly po neúspěchu v loňských volbách do Poslanecké sněmovny jen velmi malou či spíše žádnou reflexí. Ve věku překotného štěbetání na sociálních sítích (či povrchních debat v televizních studiích) jako by nebyl na hlubší analýzu čas, soustředění nebo erudice.
profimedia-0747644460

profimedia-0747644460

Zdroj: Bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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