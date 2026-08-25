Hvězda NHL Tavares se soudí s kanadským berňákem o 165 milionů korun. Verdikt může změnit daňová pravidla pro celou ligu

1. července 2018 podepsal John Tavares sedmiletý kontrakt s Toronto Maple Leafs na 77 milionů dolarů. Z toho téměř 71 milionů tvořily podpisové bonusy, víc než 92 procent celkové hodnoty smlouvy. Extrémně bonusová struktura měla svůj důvod: podle kanadsko-americké daňové smlouvy mohl být takový bonus zdaněn v Kanadě maximálně patnácti procenty. Běžná mzda by spadala pod sazbu 38 procent. Teď, osm let po podpisu, rozhodne soudce Tax Court of Canada o tom, jestli šlo o legitimní pobídku, nebo o účetní trik. A pokud rozhodne v neprospěch Tavarese, rozpadne se model, kterým kanadské kluby NHL desítky let kompenzovaly svůj daňový handicap.
Bonus, nebo mzda? Jádro sporu za 165 milionů
Canada Revenue Agency (CRA) vydala v listopadu 2022 doměrku přesahující 8 milionů kanadských dolarů včetně úroku, v přepočtu zhruba 165 milionů korun. Tavares se odvolal k Tax Court of Canada v lednu 2024 a argumentuje článkem XVI odst. 4 kanadsko-americké daňové smlouvy, který u takzvané pobídky k podpisu zastropuje kanadskou daň na 15 procent hrubé částky.
CRA staví obranu na dvou pilířích. Zaprvé tvrdí, že Tavares byl v době podpisu pro daňové účely už kanadským rezidentem, takže ochrana smlouvy vůbec neplatí. Zadruhé, a to je systémově důležitější, argumentuje, že bonus nebyl skutečnou pobídkou k podpisu, ale fakticky zaměstnaneckou odměnou za sportovní výkon. Podle přísnějšího výkladu, který CRA interně formulovala kolem roku 2020, přestává být podpisový bonus chráněnou pobídkou ve chvíli, kdy je jeho vyplacení podmíněno dalším plněním smlouvy, tedy tím, že hráč za klub skutečně nastoupí a bude hrát.
Proč jeden spor ohrožuje celou ligu
Případ Tavarese není individuální daňová kuriozita. Je to testovací spor o konstrukci, kterou kanadské kluby NHL systematicky používají při náboru amerických volných hráčů. Princip je jednoduchý: vyšší kanadské daně odrazují špičkové hráče od podpisu v Torontu, Montrealu nebo Vancouveru. Kontrakt s převahou bonusů a smluvně chráněnou sazbou 15 procent ten rozdíl dorovnával.
Soudní usnesení z 27. března 2026 ukazuje, že i Tax Court of Canada už před meritorním jednáním pracoval s otázkou, zda Leafs podpisový bonus navrhli právě proto, aby Tavarese přilákali. CRA chtěla vyslýchat zástupce mateřské společnosti MLSE právě k motivaci při konstrukci nabídky. Slovo „přilákat“ se v procesních materiálech opakuje.
Paralelně běží velmi podobný spor o podpisový bonus Patricka Marleaua, dalšího bývalého hráče Leafs, kde CRA požaduje 3,8 milionu kanadských dolarů. Detaily Marleauova spisu nejsou veřejně dostupné ve stejné kvalitě, ale princip je podle dostupných právních komentářů srovnatelný.
Dvojitý svěrák: soud a nová kolektivní smlouva
Pokud by soud potvrdil výklad CRA, podpisový bonus v podobných NHL kontraktech bude pro daňové účely mnohem častěji klasifikován jako běžný pracovní příjem. To samo o sobě zmenší daňovou atraktivitu bonusů pro kanadské kluby. Jenže souběžně s tím vstupuje od sezony 2026/27 v platnost nová kolektivní smlouva NHL, která podle dostupných informací omezuje podíl podpisových bonusů na celkové hodnotě kontraktu; mluví se o hranici kolem 60 procent. Tavaresových 92 procent by už nebylo možné.
Jedna změna omezuje nástroj množstvím, druhá jeho daňovou účinností. Pro kanadské kluby to znamená výrazně slabší schopnost dorovnávat čistý výnos nabídek z amerických týmů. Poslední kanadský Stanley Cup získal Montreal v roce 1993, a přestože zdanění rozhodně není jedinou příčinou třiatřicetiletého čekání, jde o jeden z dlouhodobých strukturálních handicapů, který se teď může ještě prohloubit.
Co čeká Tavarese, a co české hokejisty
Dvoutýdenní líčení před soudcem J. Scottem Bodiem by mělo proběhnout v nejbližších měsících; verdikt se podle dostupných informací očekává zhruba během září 2026. Pokud Tavares prohraje, obstojí doměrka přes 8 milionů kanadských dolarů včetně úroku.
Pro české hokejisty v NHL je situace odlišná. Kanadsko-česká daňová smlouva obsahuje standardní článek o zdanění sportovců, ale chybí v ní speciální klauzule o pobídce k podpisu, jakou má dohoda mezi Kanadou a USA. Český hráč podepisující v Kanadě by se tak typicky do stejné právní pozice jako americký rezident nedostal.
Hra o výklad, ne o zákon
Důležité je, co přesně je v sázce. Tavares neporušil zákon a nikdo ho z podvodu neobviňuje. CRA nenavrhuje změnu daňové smlouvy. Soud nerozhoduje o pravidlech NHL. Rozhoduje o tom, jestli slovo „pobídka“ v jednom odstavci mezinárodní smlouvy pokrývá bonus, který tvoří 92 procent kontraktu a jehož vyplacení závisí na tom, zda hráč skutečně nastoupí. Odpověď na tuhle otázku buď potvrdí náborový model, na kterém stojí konkurenceschopnost sedmi kanadských klubů, nebo ho pošle k ledu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka