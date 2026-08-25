Kováč má čtyři dny na záchranu sezony Plzně. Viktoria se ze Srbska vrátila s tříbrankovým mankem

Mezi podpisem smlouvy a výkopem v Doosan Areně leží čtyři dny. Čtyři tréninky, jedno nové jméno na lavičce a kabina, o které se mluví jako o roztříštěné. Šestačtyřicetiletý bývalý reprezentant dostal úkol, který nemá obdobu v novodobé historii plzeňského fotbalu: okamžitě scelit tým, který ztratil trenéra, sebevědomí i třígólový náskok soupeře, a pokusit se o obrat, na nějž by potřeboval mimořádný večer i za normálních okolností.
Jak Plzeň spadla do krize za tři týdny
Sezona začala dvěma body ze tří ligových kol. Adolf Šádek ještě 11. srpna veřejně přiznal „velkou nespokojenost“ a zdůraznil, že nejde jen o body, ale o celkový herní projev. Pak přišel Bělehrad. Ve čtvrtek 20. srpna Crvena zvezda rozstřílela Viktorii 3:0, dvakrát se trefil Ivanić, Katai přidal penaltu v 89. minutě. Plzeň sice měla náznaky přes Memiće nebo Hrošovského, ale po druhém inkasovaném gólu se zápas rozpadl.
Den po návratu ze Srbska, v pátek 21. srpna, klub
odvolal Martina Hyského. Oficiální zdůvodnění: „Celkové směřování týmu a herní projev neodpovídají ambicím Viktorie.“ Podle iROZHLASu ale problém neležel jen mezi trenérem a hráči, třecí plochy existovaly i uvnitř kabiny samotné. Velký počet cizinců, posily, které se nestaly tahouny, roztříštěná hierarchie. Hyský neskončil po týdnech spekulací. Skončil okamžitě. Co Kováč za čtyři dny reálně změní
Jednání s Radoslavem Kováčem se rozběhla ještě v pátek. V neděli podepsal smlouvu do konce sezony s dvouletou opcí, odpoledne už vedl první trénink. Přivedl si asistenta Davida Mikulu a kondičního trenéra Michala Hampela. V klubu zůstali Marek Bakoš, Matúš Kozáčik i celý analytický úsek v čele s Michaelem Kotrčem, tedy kontinuita, která má zrychlit přechod.
Buďme upřímní: za čtyři dny se nedá přepsat herní model. Nedají se změnit automatismy, které tým budoval měsíce. Co se ale změnit dá:
Disciplína bez míče – kompaktnost, vzdálenosti mezi řadami, důraz na okamžitý přechod do defenzivy. Emoční nastavení – nový hlas v kabině, jiná energie, jasná hierarchie. Zápasový plán na jednoho soupeře – konkrétní příprava na Crvenou zvezdu, výběr sestavy podle aktuální formy, ne setrvačnosti.
Kováč sám mluvil o „rychlém nadechnutí směrem ke čtvrtku“ a o tom, že většinu hráčů dobře zná. Podle záběrů ze sociálních sítí klubu působil první trénink v dobré náladě. Jenže dobrá nálada v neděli a funkční tým ve čtvrtek jsou dvě různé věci.
Evropská liga versus Konferenční liga: co je ve hře
Odveta 27. srpna rozhoduje přímo o vstupu do ligové fáze Evropské ligy. Pokud Plzeň nepostoupí, nespadne z evropské mapy úplně, přestupní mechanismus UEFA ji posune do ligové fáze Konferenční ligy. Rozdíl je ale citelný.
Evropská liga Konferenční liga Základní startovací podíl 4,31 mil. € (cca 108 mil. Kč) 3,17 mil. € (cca 79 mil. Kč) Celkový distribuční balík UEFA 565 mil. € 285 mil. €
Už na fixní části je rozdíl přes 29 milionů korun. K tomu se přičítají bonusy za výsledky, koeficientové příjmy a komerční hodnota zápasů proti silnějším soupeřům. Pro klub plzeňské velikosti to není kosmetika, je to rozpočtový argument, který ovlivňuje přestupovou politiku na příští rok.
Husarský kousek, nebo poslední dějství?
Klub sám při mobilizaci fanoušků sáhl po precedentu: evropský obrat proti The New Saints, kdy Viktoria v Doosan Areně dotáhla v součtu třígólové manko a postoupila přes penalty. Vstupenky na čtvrtek byly ještě v pondělí v prodeji a vedení vyzvalo k zaplnění stadionu.
Jenže Crvena zvezda není velšský poloamatér. Bělehradský klub hraje pravidelně skupinové fáze evropských pohárů, má zkušený kádr a v prvním zápase ukázal, že umí Plzeň potrestat za každou ztrátu koncentrace. Reálnost obratu nestojí na kouzlu nového trenéra. Stojí na tom, jestli Plzeň zvládne dlouho neinkasovat, proměnit domácí tlak v rychlé snížení a udržet intenzitu celých devadesát minut. Tři góly bez obdrženého, to je minimum.
Skutečný test Kováče ale nezačíná výsledkem čtvrteční odvety. Začíná tím, jestli mužstvo, které na hřiště vyběhne, bude vypadat jako tým, ne jako sbírka jednotlivců, kteří se potkali na letišti v Bělehradě. Pokud ano, sezona může pokračovat. Pokud ne, čtyři dny nestačily.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Roman Vágner