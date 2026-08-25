Ve středu ve 20:00 usedne k obrazovkám celá země: ČT2 vytáhne poslední klenot krále komiků

Polovina týdne je za vámi a energie pomalu dochází. Možná právě teď potřebujete něco, co vás rozesměje a zároveň vás vrátí do doby, kdy filmy ještě neuměly lhát. Představte si komedii s rozpočtem přes milion dolarů, kde se snoubí bláznivé automobilové honičky s neodolatelným galským humorem. Žánrové hlášky, které znáte nazpaměť. Herecké legendy, jejichž jména jsou synonymem pro dokonalou komiku. A přitom – identita tohoto pokladu zůstává zatím skryta.
Když smích maskoval loučení s přítelem
Rok 1982. Kamery se rozběhly a nikdo netušil, jak symbolickým a zároveň krutým se tento projekt stane. Režisér, celoživotní přítel hlavní hvězdy, během natáčení vážně onemocněl. Své životní dílo nedokončil – 24. července 1982 podlehl tuberkulóze.
Režisérské taktovky se musel narychlo ujmout asistent Tony Aboyantz. Hlavní představitel, sám vyčerpaný těžkou nemocí, přesto na place odevzdával maximum. Kolegové vzpomínali: i přes slábnoucí síly v něm stále dřímal neuvěřitelný tvůrčí duch.
Četník a četnice – poslední mise Ludovica Cruchota
Tímto snímkem, který uzavřel celou epochu, je Četník a četnice (v originále Le Gendarme et les Gendarmettes). V hlavní roli nezapomenutelného strážmistra Ludovica Cruchota se zde naposledy představil geniální Louis de Funès. Po jeho boku exceloval Michel Galabru jako rotmistr Jérôme Gerber a Claude Gensac v roli Joséphy Cruchotové.
Děj se točí kolem stěhování četníků ze Saint-Tropez do supermoderní budovy vybavené záhadným počítačem. Skutečný poprask však nastává s příchodem čtyř krásných mladých četnic na výcvik. Když se novopečené strážkyně zákona začnou jedna po druhé beze stopy ztrácet, rozbíhá se napínavé pátrání.
V dalších rolích Maurice Risch jako Beaupied, Guy Grosso jako Tricard, Michel Modo jako Berlicot a Patrick Préjean jako Perlin. Celá parta se musela postavit spiknutí ohrožujícímu tajné policejní kódy.
Michel Modo, představitel četníka Berlicota, později vzpomínal:
V roce 1978 jsem znovu spolupracoval s Louisem de Funèsem na filmu Četník a mimozemšťané. Cítil jsem, že je unavený; jeho energie nezmizela, ale zpomalila. Přesto si stále vymýšlel a mezi záběry zůstával stejný. Totéž platilo pro Četníka a četnice, poslední film série. Neměl jsem s ním žádné další projekty a už jsem ho nikdy neviděl.
Mýty kolem legendy: manželství, smrt a poslední klapka
Kolem filmu dodnes koluje řada omylů. Veřejnost dlouho věřila, že představitelka Joséphy, Claude Gensac, byla skutečnou manželkou Louise de Funèse. Ve skutečnosti byli pouze skvělými filmovými partnery a blízkými přáteli. Jeho životní partnerkou byla Jeanne de Funès.
Dalším častým omylem je tvrzení, že slavný komik zemřel přímo během natáčení. Pravdou je, že natáčení kompletně dokončil a diváci ho mohli vidět v plné síle. K jeho odchodu došlo až několik měsíců po premiéře, konkrétně 27. ledna 1983.
Poslední klapka jeho kariéry padla v ateliérech v Boulogne. Právě na tomto místě se v roce 1946 poprvé objevil před kamerou v komparsu filmu La tentation de Barbizon. Jeho filmová dráha se symbolicky uzavřela tam, kde před lety začala.
Škodovka za železnou oponou a skutečný příběh z tisku
Pozornému oku českého diváka jistě neunikne zajímavý detail. Během hromadné autonehody a divoké jízdy rázné matky představené se v záběru dvakrát objeví československý automobil Škoda 100L (případně Škoda 110). Pro tehdejšího francouzského diváka to byl nefalšovaný závan exotiky zpoza železné opony.
Scenárista Jacques Vilfrid nenašel inspiraci ve fikci, ale v reálném dobovém tisku. Ten v roce 1981 informoval o zahájení skutečného výcviku žen v četnické škole ve Fontainebleau.
Přestože byl film kritiky hodnocen jako nejslabší článek celé série, komerčně šlo o obrovský úspěch. Ve Francii na něj přišlo přes 4,2 milionu diváků a celosvětové tržby dosáhly přibližně 31,6 milionu dolarů. Pokud bychom tehdejší tržby přepočetli na dnešní ceny s ohledem na inflaci, jednalo by se o blockbuster s hodnotou přesahující 100 milionů dolarů.
Nostalgická klasika s nesmrtelným humorem
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše:
I když je to nejslabší díl série a na hercích už je znát pokročilý věk, pořád je to nostalgická klasika s nezaměnitelným humorem. Scény s jeptiškou nebo Cruchotovo komandování jsou prostě nesmrtelné a český dabing Františka Filipovského tomu dodává korunu.
Nenechte si ujít toto dojemné loučení s jednou z největších legend světové kinematografie. Snímek můžete sledovat v televizi již ve středu 26. srpna 2026 ve 20:00 na stanici ČT2. Pokud středeční vysílání nestihnete, stanice ČT2 nabízí opakování ve čtvrtek 27. srpna 2026 v 16:05. Vzpomenete si na svou nejoblíbenější scénu s Cruchotem?
Zdroje článku: kinobox.cz, csfd.cz, betterlife.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá