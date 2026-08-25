Stát spouští novou vlnu dotací. Nově lze žádat o 750 000 Kč

Představte si bytový dům se čtyřiceti byty, kde každý majitel platí vysoké zálohy za teplo a elektřinu. Fasáda je oprýskaná, okna netěsní a kotel už dávno překročil svou životnost. Společenství vlastníků jednotek ví, že by mělo jednat, jenže na účtu má jen pár set tisíc a klasická půjčka od banky by znamenala další tisíce měsíčně navíc kvůli úrokům.
Právě pro takové případy stát spustil nový mechanismus financování v rámci programu Nová zelená úsporám. Tentokrát ale nejde o tradiční dotaci, kterou byste dostali na účet a mohli volně utratit. Jde o bezúročný úvěr poskytovaný bankami a stavebními spořitelnami, u kterého všechny poplatky a úroky hradí stát. Vy splácíte jen jistinu – čistou částku, kterou jste si půjčili.
Kolik můžete získat a na jak dlouho
Výše podpory závisí na tom, jak moc se pustíte do renovace. Pokud plánujete jen dílčí úpravy – například výměnu oken nebo zateplení střechy – můžete na každou bytovou jednotku čerpat až 250 tisíc korun. U našeho modelového domu se čtyřiceti byty by to znamenalo možnost získat úvěr až deset milionů korun.
Když se ale rozhodnete pro komplexní renovaci zahrnující celkové zateplení i instalaci obnovitelných zdrojů energie, strop se vyšplhá na 750 tisíc korun za bytovou jednotku. Tentýž dům by tak mohl čerpat až třicet milionů korun. Minimální hranice pro čerpání je stanovena na sto tisíc korun a splácet můžete až patnáct let, což výrazně zmírňuje měsíční zátěž.
Důležité je vědět, že konečná schválená částka závisí na konkrétním projektu, způsobilých nákladech a dalších faktorech. Automaticky nedostanete maximální možnou sumu jen proto, že si o ni požádáte.
Jak celý proces funguje a co musíte splnit
První krok vyžaduje zpracování projektu energetické renovace, který následně posoudí odborník v rámci programu. Nestačí jen vymalovat chodby nebo vyměnit zámky – smyslem je skutečně snížit energetickou náročnost budovy. Mezi podporovaná opatření patří zateplení obvodových stěn, instalace úspornějšího zdroje tepla, fotovoltaické panely, solární ohřev vody, řízené větrání s rekuperací nebo využití tepla z odpadní vody.
Jakmile projekt splní stanovené podmínky, může společenství vlastníků jednotek požádat o zvýhodněné financování. Tady ale přichází zásadní háček: ani schválení projektu nezaručuje, že banka nebo stavební spořitelna úvěr opravdu poskytne. Finanční instituce si vyhrazuje právo posoudit bonitu a schopnost splácet, takže i s perfektně připraveným projektem můžete narazit na odmítnutí.
Oproti klasickému úvěru ale neplatíte úroky ani další poplatky spojené s vyřízením a vedením půjčky. Ty všechny přebírá stát, což může za patnáct let znamenat úsporu v řádu statisíců korun.
Pomoc pro nízkopříjmové domácnosti
V každém paneláku najdete sousedy, kteří si zvýšení měsíčních vkladů do fondu oprav kvůli nákladné rekonstrukci prostě dovolit nemohou. Program proto počítá s bonusem pro zranitelné domácnosti ve výši 2 tisíc korun za metr čtvereční podlahové plochy, maximálně však 120 tisíc korun na jednu bytovou jednotku.
O tento bonus žádá společenství vlastníků jednotek a nárok mají například domácnosti pobírající dávky sociální pomoci, domácnosti tvořené výhradně starobními důchodci nebo lidé s invalidním důchodem 3. stupně. U domácností se starobními důchodci nebo s invalidním důchodem 3. stupně platí limit 5. příjmového decilu, zatímco pro ostatní nízkopříjmové domácnosti je hranice přísnější – 3. příjmový decil.
Získaných 120 tisíc korun není další úvěr ani peníze vyplácené přímo majiteli bytu. Jde o úlevu snižující finanční dopad renovace na nízkopříjmové domácnosti v rámci celkového projektu.
Kdy můžete žádat a jaké jsou alternativy
Příjem žádostí v rámci nového systému začal 25. června 2026 a potrvá až do 31. října 2029, pokud nedojde k dřívějšímu vyčerpání vyčleněných prostředků.
Pokud vám tento program nevyhovuje, existuje ještě alternativa v podobě programu Úsporné bytové domy od Státního fondu podpory investic. Ten nabízí zvýhodněný úvěr až 50 milionů korun s úrokem od 1 % a splatností až 20 let. Tady už sice musíte počítat s určitým úrokem, ale výhodou je delší doba splácení. Program nelze čerpat na projekty v hlavním městě Praze a realizovaný projekt musí přinést prokazatelnou úsporu spotřeby energie nejméně o 20 % oproti stavu před rekonstrukcí.
Oba programy dávají bytovým domům reálnou šanci na energetickou renovaci bez nutnosti okamžitě sehnat miliony z vlastních zdrojů. Otázkou zůstává, zda banky budou ochotné úvěry skutečně poskytovat a jak rychle se vyčerpají vyčleněné prostředky.
Zdroje článku: Nová zelená úsporám, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová