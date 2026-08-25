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Jágr se na olomouckém koncertě přidal k Dykovi na pódiu a začal zpívat. Diváci střídali smích s dojetím

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Jaromír Jágr v sobotu večer v Olomouci popadl mikrofon a před vyprodaným amfiteátrem spustil „Proklínám“ od Janka Ledeckého. Vedle něj stál Vojtěch Dyk.
Jágr se na olomouckém koncertě přidal k Dykovi na pódiu a začal zpívat. Diváci střídali smích s dojetím

Jágr se na olomouckém koncertě přidal k Dykovi na pódiu a začal zpívat. Diváci střídali smích s dojetím

Zdroj: Foto: Florida Panthers
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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