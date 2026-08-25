Jágr se na olomouckém koncertě přidal k Dykovi na pódiu a začal zpívat. Diváci střídali smích s dojetím

Letní kino v Olomouci, 22. srpna 2026, show Tros Discotequos v plném proudu. Kapela, která staví celý repertoár na improvizaci a náladě publika, právě hraje coververzi za coververzí, když Jágr vstane z místa v hledišti a zamíří na pódium. Ne proto, že by ho napadlo zazpívat. Ale proto, že mu to Dyk slíbil. A Jágr přišel inkasovat.
Dohoda z Kozičky
Celé to začalo v pražském baru Kozička. Jágr na pódiu přiznal, co za tím stojí: „Vždycky v sobotu chodíme do Kozičky,“ řekl do mikrofonu a dodal, že mu tam Dyk slíbil zahrát jeho oblíbenou písničku. Právě kvůli tomu prý na koncertě zůstal. Kozička přitom v Jágrově veřejném životě není náhodná zmínka, už v dubnu 2024 o jeho noční návštěvě téhož baru psal iSport. Dyk slib dodržel. A Jágr se chopil refrénu.
Refrén ano, sloky hůř
Zpočátku to vypadalo přesně tak, jak by člověk čekal od hokejisty s mikrofonem. Jágr tápal v textu, hledal slova, občas se podíval na Dyka, jako by čekal nápovědu. Pak přišel refrén, „Proklínám“, a najednou to fungovalo. Ne proto, že by zpíval čistě. Fungovalo to, protože celý sál věděl, co přijde, a zpíval s ním.
Dyk situaci nepřetavil do vážného duetu. Naopak. Přihodil vlastní pointu: připomněl, že Jágr údajně slíbil, že se po písni svlékne donaha. Publikum zareagovalo okamžitě. Jágr taky. „Já bych rád, ale už sedm let nehraju NHL, takže to není nic dobrýho.“ Jedna věta, a sál ležel.
Proč to fungovalo
Tros Discotequos mají jasné pravidlo: večer se odvíjí od atmosféry a přání publika. Hosté, coververze, improvizace, to všechno je součást formátu, ne výjimka. Jágr tohle pravidlo pochopil přesně. Nepřišel předvést pěvecký výkon. Přišel být součástí pointy.
A právě v tom spočívala síla celé scény. Nejde o to, jak Jágr zpíval. Jde o to, že sportovní ikona, kterou si Česko zvyklo vnímat jako nedotknutelnou, se dobrovolně postavila před vyprodaný amfiteátr a udělala si ze sebe legraci. Bez ochranné vrstvy, bez PR filtru. Sám to pak na Instagramu shrnul slovy, že na to, že vůbec neumí zpívat, to dopadlo dobře.
Není to přitom jeho první koketování s hudbou. Už v roce 2017 zpíval a rapoval v klipu k hymně svých kladenských Rytířů. Ale tam šlo o natočený klip s postprodukcí. Tady stál naživo před tisícovkami lidí a neměl kam utéct. Pro srovnání: hokejista Miroslav Třetina opravdu zpívá ve vlastní kapele III. Třetina a mluví o nervozitě z vystoupení před známými. U Jágra nešlo o hudební ambici. Šlo o ochotu shodit vlastní mýtus.
Kde Tros Discotequos uvidíte příště
Kdo by chtěl zažít podobný večer, byť bez záruky hokejové legendy u mikrofonu, má nejbližší šanci 28. srpna 2026 ve vinařství Zlomek & Vávra v Boršicích u Blatnice. Další zastávkou je pak Znojemské historické vinobraní mezi 11. a 13. září. Olomoucký termín byl vyprodaný; u dalších koncertů se vyplatí neotálet.
Jágr odešel z pódia stejně, jako na něj přišel, s úsměvem a bez jediné známky toho, že by ho cokoliv z večera mrzelo. Někdy stačí jeden refrén a ochota nebrat se vážně, aby člověk pobavil víc než celá kapela.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta