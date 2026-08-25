Tragický konec anděla Theofila. Antonín Šůra (†40) prohrál majetek a zemřel v Kanadě

Herec Antonín Šůra, od jehož narození právě uplynulo 97 let, baví televizní diváky napříč generacemi jako roztomilý anděl Theofil z legendární pohádky Hrátky s čertem. Měl výrazný komediální talent a slibně rozjetou kariéru. Oslnivá životní cesta se ovšem nakonec změnila v noční můru plnou hazardu a dluhů.
Z lakýrníka divadelní hvězdou
Antonín Šůra pocházel ze skromných pražských poměrů. Jeho otec byl invalida a matka si přivydělávala jako pouliční prodavačka květin. Mladý Antonín se musel nejprve vyučit malířem a lakýrníkem, ale umění ho lákalo mnohem více. Začal vystupovat s bránickými ochotníky a díky úspěchům v rozhlase se probojoval až do Národního divadla a na pražskou konzervatoř. Náročná finanční situace rodiny ho však donutila studium předčasně ukončit. U divadla ovšem s velkým nadšením zůstal.
Postupně si budoval pozici vyhledávaného a velmi oblíbeného baviče. Prošel několika divadelními scénami od Hudebního divadla v Karlíně až po Rokoko. Diváci ho milovali především pro jeho komediální talent a přirozenou hravost. Dařilo se mu i na zájezdových estrádách, kde vystupoval jako iluzionistický klaun. Postupně pronikal i do filmových ateliérů a během 40. a 50. let natočil celou řadu snímků. Hrál sice převážně menší role, ale dokázal do nich vložit svůj osobitý humor.
Jedovaté natáčení v kulisách
Největší slávu mu přinesla postava dobráckého anděla Theofila v pohádce Hrátky s čertem. Výroba této klasiky byla překvapivě hodně nebezpečná. Samotný pohádkový příběh se odehrával v malovaných kulisách podle předlohy Josefa Lady. K jejich výrobě filmaři používali jedovaté anilinové barvy, které se postupně uvolňovaly do ovzduší. Herečka Alena Vránová vzpomínala, že sebemenší oděrka na těle znamenala pro zasaženého člověka okamžitou nemoc a nutnost vyhledat lékařskou pomoc.
Hazard zničil americký sen
Herec si upevnil pozici hvězdy československé zábavy, ale osudový zlom přišel na konci 60. let. Odjel s estrádním kolegou do Spojených států a zkusil štěstí v Las Vegas. Očekávaný mezinárodní úspěch a uznání zámořského publika se bohužel nedostavily. Místo hvězdné kariéry ho navíc v hlavním městě světové zábavy dostihla jeho dávná celoživotní slabost. V prostředí plném nablýskaných kasin zcela propadl své zničující vášni pro hazardní hry.
Mladý bavič prohrál velké peníze a kvůli těžkým finančním dluhům ztratil jakoukoliv možnost návratu do vlasti. Rychle vystřízlivěl z amerického snu a ocitl se v naprosté pasti. Musel zůstat v zahraničí a pokusit se našetřit si dostatek prostředků na cestu zpět. Aby vůbec přežil, začal se znovu živit původním řemeslem. Maloval a natíral rodinné domy pro české emigranty a pod uměleckým jménem Toni Shura zkoušel štěstí na tamních menších divadelních prknech.
Návrat k řemeslu a smutný konec
Zoufalý boj o záchranu a pokus o návrat domů ukončila nečekaná a velmi smutná událost. Umělec tragicky zemřel při těžké autonehodě na jedné z kanadských dálnic ve věku necelých čtyřiceti let. Dnes si diváci herce s obrovským komediálním darem připomínají už jen prostřednictvím starých filmů, ve kterých rozdával tak potřebnou radost.
Kromě legendární pohádky Hrátky s čertem zanechal výraznou stopu například i v komedii Rodinné trampoty oficiála Tříšky nebo ve filmu Dědeček automobil.
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