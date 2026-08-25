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Mouchy v bytě zmizí, když na parapet položíte věc, kterou většina lidí po vaření vyhodí. Stojí doslova nula korun

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Citronová slupka se sušeným hřebíčkem dokáže v letních měsících fungovat jako levná pachová bariéra proti mouchám, a věda pro to má konkrétní data.
Mouchy v bytě zmizí, když na parapet položíte věc, kterou většina lidí po vaření vyhodí. Stojí doslova nula korun

Mouchy v bytě zmizí, když na parapet položíte věc, kterou většina lidí po vaření vyhodí. Stojí doslova nula korun

Zdroj: Foto: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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