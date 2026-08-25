Centrum o páté: Krupobití zastavilo 180 cyklistů, tornádo ničilo Francii a v Thajsku objevili nového „draka“

Když závod zastaví počasí, pomůže hotel
Třetí etapa Vuelty měla být běžným závodem, jenže patnáct kilometrů před cílem přišlo prudké krupobití. Organizátoři nejprve etapu neutralizovali a nakonec ji úplně zrušili, zatímco zhruba 180 promoklých cyklistů hledalo střechu nad hlavou. Útočiště našli v horském hotelu, jehož personál jim bez předchozí rezervace rozdával ručníky, teplé nápoje a jídlo. Odměnou mu byly stovky internetových recenzí – některé skutečné, jiné zjevně vymyšlené fanoušky. Etapa sice vítěze neměla, hotel z ní ale vyšel jako nečekaný vítěz.
Tornádo ve Francii během několika minut zdevastovalo stovky domů
Zatímco cyklistům počasí překazilo závod, v jihofrancouzském Pomasu mělo mnohem vážnější následky. Tornádo tam během několika minut poškodilo přibližně 300 domů, zranilo desítky lidí a připravilo o elektřinu kolem 1600 domácností. Záchranáři pokračovali v práci i v úterý ráno. Extrémní počasí tak dnes není jen překážkou pro letní plány, ale událostí, která může během okamžiku změnit život celé obce.
Na pláži vypadá nebezpečí jako obyčejný balónek
Podobně zrádná může být příroda i tehdy, když na první pohled působí neškodně. Na plážích Francie a Španělska se letos ve velkém objevuje měchýřovka portugalská, která připomíná modrofialový balónek. Pod hladinou však ukrývá chapadla dlouhá až 30 metrů a ve francouzském Baskicku už kvůli ní zaznamenali více než tisíc případů požahání. Vědci nyní zkoumají, zda za letošním výskytem stojí změny teploty vody, větru nebo mořských proudů.
Ministerstvo obrany řeší vlastní personální problémy
Nečekané komplikace se dnes netýkají jen počasí. Ministerstvo obrany vedené Jaromírem Zůnou se podle Aktuálně.cz potýká s neutěšenou personální situací. Politický náměstek za Motoristy stále odkládá nástup a resort nyní podle zjištění přichází také o Zůnova klíčového a nejbližšího spolupracovníka, který s ministrem přišel na ministerstvo už loni v prosinci. Pro úřad, který má být jedním z nejdůležitějších pilířů státní bezpečnosti, jde o další komplikaci.
Devítiletá Mia chce pod stromeček něco, co se jen tak nevidí
U dětí se zase mění představa o tom, co je vysněný dárek. Mia Prachařová, dcera Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře, letos nechce běžnou hračku ani módní doplněk. K devátým narozeninám si přeje 3D tiskárnu. Sama tedy přesně ví, co chce, její maminka už ale přiznala, že s výběrem takového zařízení si příliš rady neví.
Po letu soukromým tryskáčem už běžné letadlo nestačí
Pohled na cestování přináší zkušenost rodiny Ornelly Koktové. Její tři děti jsou podle ní zvyklé cestovat a během léta podnikají řadu výletů. Po zkušenosti s cestou soukromým tryskáčem se jim ale běžné létání zalíbilo podstatně méně. Jediný luxusnější zážitek tak dokázal změnit jejich představu o tom, jak má vypadat obyčejná cesta.
V Thajsku přibyl skutečný „drak“
Překvapení dnes přichází také z přírody, tentokrát bez jakýchkoli následků. V thajském národním parku Mae Wong vědci popsali nový druh horského rohatého draka. Malá ještěrka žije ve výšce přes 1300 metrů a zatím není známá odjinud. Analýza vzhledu a mitochondriální DNA ukázala, že jde o samostatnou evoluční linii, čímž počet známých druhů rodu Acanthosaura vzrostl na 23.
Spider-Man v českých kinech dál vydělává miliony
A na závěr něco, co k létu patří možná stejně jako cestování a výlety: kino. Film Spider-Man: Zbrusu nový den za čtyři týdny promítání v Česku překonal tržby 150 milionů korun a přilákal více než 691 tisíc diváků. Jen za uplynulý víkend utržil dalších 12 milionů korun a udržel se v čele žebříčku. Letní sezona tak zjevně funguje i na plátnech – a zatímco někdo tráví prázdniny na kole nebo v letadle, jiní míří do klimatizovaného kina.
Počasí dnes ukázalo, jak rychle může člověku změnit plány – od zrušené cyklistické etapy až po poničené domy. Jiné změny jsou ale mnohem pozvolnější: někdy stačí jeden luxusní let, nový technologický koníček nebo nečekaný objev v horském lese a svět najednou vypadá trochu jinak.