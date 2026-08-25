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Centrum o páté: Krupobití zastavilo 180 cyklistů, tornádo ničilo Francii a v Thajsku objevili nového „draka“

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Dnešní Centrum o páté spojuje hlavně počasí, které dokáže během chvíle změnit plány lidí i podobu celého dne. Zatímco profesionální cyklisté hledali úkryt před krupobitím a jih Francie zasáhlo ničivé tornádo, jinde se pozornost obrátila k přírodě, technologiím i nečekaným příběhům ze světa známých osobností.
Centrum o páté: Krupobití zastavilo 180 cyklistů, tornádo ničilo Francii a v Thajsku objevili nového „draka“

Centrum o páté: Krupobití zastavilo 180 cyklistů, tornádo ničilo Francii a v Thajsku objevili nového „draka“

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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