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Pět kartonů mléka najednou a 18 dětí v jednom domě. Texaští manželé popsali, jak funguje jejich šílená domácnost

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Život dvacetičlenné rodiny je velmi rušný a může se zdát chaotický. Aby chod domácnosti fungoval, chce to hodně úsilí, organizace i peněž. Každý ale prý ví, co má dělat.
Kruh tvořený dlaněmi

Kruh tvořený dlaněmi

Zdroj: Piqsels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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