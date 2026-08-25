Kristýna Leichtová popsala průběh domácího porodu, zveřejní z něj i video. Jméno a pohlaví dítěte zatím neprozradila

Herečka Kristýna Leichtová před dvěma měsíci přivedla na svět své třetí dítě. Radostnou novinku nyní detailně popsala sledujícím a připojila intimní fotografii s novorozencem z prvních společných chvil. Porod trval pouhou hodinu a půl a proběhl naprosto svobodně. Zážitek plánuje sdílet se svými fanoušky i formou videa.
Zrození s podporou rodiny
Třetí potomek Leichtové a režiséra Štěpánka přišel na svět velice rychle. Od drobného odtoku plodové vody uplynulo devadesát minut a maminka už držela zdravé miminko v náručí. „Celý to období mi přijde jako jeden velký happening,“ svěřila se Kristýna Leichtová ve svém příspěvku na sítích.
Během porodu ji doprovázel partner společně s porodní asistentkou Natálií Sedlickou. Součástí celého procesu byl dvacetiminutový noční přejezd mezi stády jelenů a daňků. Na zveřejněném snímku spokojeně leží s novorozencem položeným na hrudi.
Nové týdny v pětičlenné rodině zvládá bez tradičního ležení v posteli a naprosté samoty. Cítí se velmi odpočinutá a pochvaluje si aktivní pomoc od celého okolí. Do péče o sourozence se podle jejích slov nadšeně zapojuje dcera Dorotka.
Někdy prý dokonce odmítá mamince miminko vůbec půjčit. Únavu nepociťuje také díky obrovské podpoře a respektu ke všem svým rozhodnutím.
Autentický zážitek bez příkras
Herečka dopředu poctivě studovala nejrůznější kurzy předporodní přípravy a čerpala užitečné informace z odborných festivalů. „Můj třetí porod zase nebyl do vody, s hudbou a svíčkami, orga*mický ani hypno. Byl vědomý, živočišný a svobodný. Takový, jaká jsem já,” svěřila se. V obsáhlém textu také poděkovala blízkým za možnost prožít takto silný okamžik. Událost ji prý proměnila z ohebné túje ve statný strom s pevnými kořeny.
Sledující se pod jejím profilem rozdělili do několika táborů. Mnoho fanoušků sdílelo nadšení, posílalo gratulace a děkovalo za šíření informací. Další lidé se v komentářích ptali na jméno a pohlaví narozeného dítěte. Tyto dotazy vyvolaly menší výměnu názorů mezi diskutujícími ohledně práva na osobní soukromí. Pohlaví ani vybrané jméno totiž Leichtová přímo neuvedla. Zájemcům ale nabídla možnost zhlédnout video z porodu na svém předplatném.
Motivace pro volbu vlastního prostředí
Rozhodnutí pro domácí porod volí ženy v České republice ze zcela konkrétních důvodů. Dle dat Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy panuje velká nespokojenost se stavem běžné porodní péče v nemocnicích. Dotazovaným rodičkám vadí primárně lékařské zákroky prováděné bez jejich souhlasu a nedostatečný respekt k jejich pocitům. Ženy plánující přivést potomka na svět doma se aktivně informují v odborné literatuře a často vyhledávají osobní duly.
Změnu názoru by přinesla i možnost svobodné volby vlastní porodní asistentky ve zdravotnických zařízeních. Drtivá většina žen rodících v domácím prostředí má pro jistotu domluvenou záložní nemocnici. Předchozí špatná zkušenost z tradiční porodnice hraje zásadní roli u téměř 70 procent dotázaných matek.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (facebook, fsv.cuni).