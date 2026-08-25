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Kristýna Leichtová popsala průběh domácího porodu, zveřejní z něj i video. Jméno a pohlaví dítěte zatím neprozradila

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Herečka Kristýna Leichtová přivedla na svět třetí dítě. Otevřeně promluvila o rychlém průběhu porodu a prozradila zajímavé detaily k připravovanému videu.
Kristýna Leichtová v seriálu Ulice

Kristýna Leichtová v seriálu Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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