Los Ligy mistrů proběhne ve čtvrtek v Monaku. Slavii hrozí těžcí soupeři v čele s Bayernem, Liverpoolem či Realem

Úřadující český mistr vstupuje do losovacího ceremoniálu v Monaku z pozice třetího koše, tedy o stupeň výš, než by mnozí čekali. Podle oficiálního losovacího postupu UEFA se Slavia ocitla ve společnosti Tottenhamu, PSV, Ajaxu, Neapole, Sportingu nebo Marseille. Pro český klub je to nadstandardní nasazení, které mírně vylepšuje vyhlídky na snesitelný los. Jenže „mírně“ je klíčové slovo. Dva soupeři z prvního koše přijdou tak jako tak, a tam čeká absolutní evropská šlechta.
Devět jmen, dvě padnou Slavii
První koš ligové fáze vypadá jako seznam finalistů posledních deseti ročníků. Obsahuje devět klubů:
- Paris Saint-Germain
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Mnichov
- Liverpool
- Inter Milán
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcelona
Slavia dostane dva z nich, jednoho doma, jednoho venku. Totéž platí pro zbývající koše: dva soupeři z druhého, dva ze čtvrtého a dva ze třetího, kde ovšem nenarazí na tým ze stejné asociace. Celkem osm zápasů, každý proti jinému protivníkovi. Formát, který UEFA zavedla loni, nedává prostor na odvety. Každý zápas je jednorázový a každý bod se počítá do jedné velké 36týmové tabulky.
Za zmínku stojí čerstvý kontext u Realu Madrid. Klub 11. června 2026 oficiálně představil Josého Mourinha jako hlavního trenéra na tři sezony. Pokud los přihodí Slavii právě Real, půjde o konfrontaci s jedním z nejzkušenějších koučů historie, a s mužstvem, které se pod ním teprve formuje.
Loňská lekce: tři body a 34. místo
Slavii nechybí ligomistrovská zkušenost, chybí jí ale ligomistrovské body. V premiérové ligové fázi 2025/26 skončila na 34. místě se třemi body ze tří remíz, s Bodø/Glimt, Atalantou a Athletic Clubem. Prohrála s Interem, Arsenalem, Tottenhamem, Barcelonou i Pafosem.
Bilance proti velkým jménům z prvního koše je ještě výmluvnější. Proti Barceloně Slavia v Lize mistrů nikdy nevyhrála (0 výher, 1 remíza, 2 porážky), proti Interu totéž skóre, proti Arsenalu rovněž. Historické vzorce nejsou příznivé, ale právě proto je klíčové, kde Slavia body skutečně hledat bude.
Podle nás leží realistický bodový potenciál mimo absolutní špičku. Ve čtvrtém koši figurují kluby jako FC Kodaň, Qarabağ, Union Saint-Gilloise nebo Pafos. Právě zápasy proti nim a proti soupeřům z druhého koše rozhodnou, jestli se Slavia přiblíží boji o top 24, tedy o play-off, nebo zůstane v dolní třetině tabulky.
Kalendář: první zápasy už za dva týdny
Ligová fáze startuje 8.–10. září 2026. Podzimní hrací termíny pak pokračují 13./14. října, 20./21. října, 3./4. listopadu, 24./25. listopadu a 8./9. prosince. Poslední dvě kola se odehrají až v lednu 2027. Kompletní rozpis s konkrétními daty a časy jednotlivých zápasů UEFA slibuje nejpozději v sobotu 29. srpna, tedy dva dny po losu.
Domácí zápasy Slavie se odehrají ve Fortuna Areně. Klub už při spuštění prodeje permanentek na sezonu 2026/27 upozornil, že některá sedadla mohou být při ligomistrovských večerech vyhrazena pro partnery UEFA; dotčeným permanentkářům má být nabídnuto náhradní místo ve stejné cenové kategorii. Vstupenky na jednotlivé zápasy půjdou přes aplikaci Slavie, kde mají přednost držitelé sezonních karet.
Kde los sledovat a co čekat
Oficiální stránka losu na webu UEFA potvrzuje začátek ceremonie na 18:00. Jistý je stream přes platformy UEFA. Česká práva na Ligu mistrů drží Nova Sport a Oneplay, ale k 25. srpnu není potvrzeno, zda samotný los poběží jako samostatný český komentovaný přenos. Fanoušci, kteří nechtějí riskovat, udělají nejlépe, když si otevřou přímo stream UEFA.
Co od losu čekat? Dva zápasy proti gigantům, které budou hlavně zážitkem. A šest zápasů, v nichž se rozhodne, jestli slavistický druhý ligomistrovský ročník bude víc než jen tříbodová epizoda. Třiadvacátý český titul, vybojovaný 13. května nad Jabloncem, otevřel dveře. Ve čtvrtek večer se ukáže, co za nimi stojí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle