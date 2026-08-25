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Pod Vinohrady se chystají odstřely. Stavbaři prorazili průzkumnou štolu

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Začaly odstřely hlavní štoly v tunelu Vinohrady. Dnes chvíli po deváté hodině ráno zahájili pracovníci trhací práce v hlavní průzkumné štole. Budoucímu tunelu momentálně chybí okolo 400 metrů. Odstřely budou pokračovat až do února.
Na Vinohradechbudou další odstřely. Zní to jako průjezd šaliny, řekl pracovník

Na Vinohradechbudou další odstřely. Zní to jako průjezd šaliny, řekl pracovník

Zdroj: Daniela Kytlicova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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