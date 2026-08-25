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Infantino už neobhajuje zpackaný obchod. Z boje o FIFA dělá válku bohatých proti chudým – a může mu to zachránit funkci

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Ještě před několika týdny vypadal Gianni Infantino jako prezident, kterému se pod rukama rozpadl vlastní projekt. Plán prodat soukromým investorům dvacetiprocentní podíl ve společnosti spravující komerční práva mistrovství světa stáhl, proti jeho vedení se postavily UEFA, AFC i CONCACAF a přibývají národní svazy požadující jeho odchod.
Infantino už neobhajuje zpackaný obchod. Z boje o FIFA dělá válku bohatých proti chudým – a může mu to zachránit funkci

Infantino už neobhajuje zpackaný obchod. Z boje o FIFA dělá válku bohatých proti chudým – a může mu to zachránit funkci

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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