Rychlovarná konvice z linky mizí. Češi ji nahrazují zařízením, které ohřeje vodu na přesný stupeň za pár vteřin

Představte si pondělní ráno: chcete jeden hrnek zeleného čaje na osmdesát stupňů. Klasická konvice přitom ohřeje celý litr na sto, vy z něj odlijete čtvrtinu a zbytek chladne na lince. Přesně tenhle rituál mění kategorie spotřebičů, kterou české obchody vedou pod označením „výdejník vody“ nebo „dávkovač s okamžitým zahřátím“. Průtokové topné těleso v nich zpracuje jen ten objem, který si zvolíte (150, 250 nebo 350 mililitrů), a dodá ho na teplotu, kterou potřebujete.
Jak průtokový ohřev funguje a proč šetří každý decilitr
Princip je prostý: voda z odnímatelné nádržky protéká kompaktním topným tělesem a na výstupu má zvolenou teplotu. Výrobci udávají náběh horké vody za tři sekundy u Xiaomi, „během několika sekund“ u Philipsu ADD5910M a pět až deset sekund u dalších značek. Praktická poznámka: tři sekundy označují okamžik, kdy z trysky začne téct horká voda, plný hrnek se naplní o chvíli později.
Teplotní rozsah sahá od šesti přednastavených stupňů u základních modelů po regulaci s krokem jednoho stupně Celsia. Philips ADD6920BK pokrývá pásmo 45–100 °C, Xiaomi nabízí 45–90 °C. Výstupní teplota se může mírně odchýlit vlivem tepelných ztrát i nadmořské výšky (výrobce na to upozorňuje v oficiálním FAQ), ale odchylka se pohybuje v řádu jednotek stupňů, což pro přípravu čaje nebo kojenecké stravy bohatě stačí. Zásadní rozdíl oproti konvici spočívá v dávkování. Místo ohřevu celé náplně přístroj zpracuje jen požadovanou porci. A právě tady vzniká reálná úspora.
Kolik stojí zbytečně převařený litr: redakční výpočet v korunách
Spočítali jsme to. Ohřev jednoho litru vody z dvaceti na sto stupňů Celsia spotřebuje přibližně 0,093 kWh. Čtvrt litru na devadesát stupňů si vyžádá jen 0,020 kWh. Rozdíl činí 0,073 kWh, což při ceně elektřiny 6,64 Kč za kilowatthodinu v tarifu ČEZ D02d odpovídá zhruba 48 haléřům na jeden cyklus. Zní to nepatrně. Jenže domácnost, která takhle převařuje čtyřikrát denně, za rok zaplatí navíc přes 700 korun a promrhá kolem 106 kilowatthodin. A k tomu přičtěte čas: každý zbytečný litr znamená téměř dvě minuty čekání u varné desky. Za rok to dělá 48 hodin.
Samozřejmě, kdo si do konvice odměřuje přesně potřebný objem, ten takovou ztrátu nepocítí. Výhoda dávkovače se naplno projeví u lidí, kteří rutinně vaří „celou konvici“ kvůli jednomu hrnku.
Kolik zaplatíte a kde v Česku dávkovače seženete
K létu 2026 nabízejí stolní dávkovače horké vody minimálně tři velké české řetězce. Cenový rozptyl je značný:
Značka a model Orientační cena Prodejce Nedis (základní) 1 417 Kč Datart Xiaomi Instant Hot Water Dispenser 1 599–3 199 Kč Datart ProfiCook 2 489 Kč Planeo Philips ADD5910M 3 499–3 690 Kč Planeo, Datart Philips ADD5962BK 10 990 Kč Datart Philips ADD6922DG (reverzní osmóza) 14 993 Kč Alza
Masový střed se pohybuje mezi 2 500 a 4 500 korunami. Prémiové automaty s reverzní osmózou, chlazením nebo UV sterilizací šplhají nad deset tisíc. Pro srovnání: základní rychlovarná konvice Sencor stojí 399 korun, model s regulací teploty po jednom stupni vyjde na 1 699 Kč.
Dostupnost přitom dávno přesáhla hranice Prahy a Brna. U Philipsu ADD5910M evidovalo Planeo v srpnu 2026 naskladnění na 25 prodejnách, Datart hlásil totéž. Kategorie se etablovala v celostátním retailu, a obdobný trend zaznamenávají i britský Argos se sedmnácti modely nebo německý MediaMarkt.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Proč záleží na každém stupni: chuť čaje i kávy jako měřitelný parametr
Přesná teplota vody není marketingový ornament.
UK Tea & Infusions Association doporučuje pro černý čaj 90–98 °C, pro zelený kolem 80 °C a varuje, že opakovaně převařená voda ztrácí rozpuštěný kyslík, což ovlivňuje výsledný nálev. Specialty Coffee Association zase definuje ideální rozmezí pro přípravu filtrované kávy na 85–96 °C a výzkumy potvrzují, že teplota vody přímo řídí rychlost extrakce aromatických látek ze zrna. Stejné zrno při jiném teplotním režimu chutná jinak.
Dávkovač s krokem jednoho stupně tak dává smysl nejen čajovým puristům, ale i milovníkům přelévané kávy nebo rodičům, kteří potřebují kojeneckou vodu přesně na 40 °C. Žádné dochlazování, žádné hádání s kuchyňským teploměrem.
Komu se vyplatí přesedlat a kdo může zůstat u konvice
Největší přínos pocítí domácnost, kde se přes den připravuje hodně jednotlivých šálků: ranní espresso, dopolední zelený čaj, odpolední bylinkový nálev, večerní rooibos. Každý z nich vyžaduje jinou teplotu a jiný objem. Průtokový dávkovač tohle zvládne bez jediného zbytečného wattu.
Naopak, kdo vaří větší objem najednou (třeba French press pro čtyři lidi nebo vodu na těstoviny), ten konvici plnohodnotně nevymění. A kdo už vlastní moderní konvici s regulací po jednom stupni Celsia, získá přechodem hlavně komfort dávkování, méně dramatickou úsporu na elektřině.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák