Kouč Sparty Priske přiznal, že ho trenér Slavie Trpišovský v derby překvapil

Nedělní večer 30. srpna 2026 na Letné skončil pro domácí fanoušky výsledkem, který se na tomto stadionu v lize neviděl šest let. Slavia tu naposledy vyhrála ligový zápas v sezoně 2020/21, a tentokrát to udělala způsobem, který zaskočil nejen tribuny, ale i sparťanskou střídačku. Brian Priske na pozápasové tiskové konferenci neobvykle otevřeně přiznal, že ho Jindřich Trpišovský překvapil. Ne samotným principem hry jeden na jednoho, který Slavia praktikuje dlouhodobě. Překvapila ho konkrétní podoba: radikálnější, defenzivnější, personálně jiná než cokoli, na co se Sparta celý týden chystala.
Čtyři stopeři a rozhodnutí z předposledního dne
Trpišovský po zápase na tiskové konferenci vysvětlil, že finální podoba sestavy padla až v sobotu, den před derby. Slavia nastoupila se čtyřmi stopery, což je formace, kterou v ligových zápasech běžně nepoužívá. Nahoře chyběl typický silový útočník, místo něj dostal přednost koncept postavený na rychlosti a přechodové fázi.
Klíčové bylo personální přiřazení. Slavia cíleně zavřela Alcócera a Mercada, dvě hlavní ofenzivní zbraně Sparty, osobní obranou. Trpišovský sám naznačil, že kdyby měl k dispozici zdravého levého beka, možná by hrál jinak. Absence ho paradoxně donutila k řešení, které se ukázalo jako ideální recept na domácí tým.
Priske to po zápase popsal stručně: Slavia „se čtyřmi stopery hrála defenzivně a čekala na rychlé protiútoky.“ V jejím vápně stáli čtyři stopeři a dva střední záložníci. Prostor na zakončení se scvrkl na minimum.
Sparta věděla, ale nezvládla
Nejzajímavější rozpor celého derby leží v kontrastu mezi tím, co Priske říkal před zápasem, a tím, co řekl po něm. Na předzápasové tiskové konferenci ujišťoval, že Sparta ví, jak Slavia hraje, a věří, že zná cesty, jak její osobní obranu překonat. Celý týden prý tým připravoval právě na souboje jeden na jednoho.
Po závěrečném hvizdu ale stál před mikrofony s jiným příběhem. Překvapení nebylo v tom, že Slavia bránila osobně, to Sparta čekala. Překvapení bylo v tom, jak moc Trpišovský svůj známý model zradikalizoval. Vyšší hustota hráčů v šestnáctce, minimální prostor pro kombinaci, okamžité brejky po zisku míče. Sparta rozpoznala typ souboje, ale nevyřešila jeho prostorové důsledky.
Priske přitom neodmítal vlastní odpovědnost. „Jde to za mnou a hráči,“ řekl. Mluvil o zhruba šedesáti míčích ve slávistickém vápně, o chybějícím posledním kousku kvality v zakončení, o nedostatečných standardních situacích. Tři inkasované góly, z nichž druhý a třetí přišly z momentů, kdy Slavia využila otevřený prostor za sparťanskou obranou, označil za příliš snadné.
„Nejlepší v Evropě“ – uznání, nebo alibi?
Jedna Priskova věta rezonovala víc než ostatní. Řekl, že slávistický defenzivní styl je „nejlepší v Evropě“ a že tak čistou osobní obranu „moc v jiných ligách nevidíte.“ Jako exaktní tvrzení to samozřejmě neobstojí, žádný evropský ranking defenzivních systémů neexistuje. Ale jako výraz trenérského respektu to má váhu.
Podle nás jde spíš o uznání specifické silné stránky než o výmluvu. Priske neříkal, že Slavii nelze porazit. Říkal, že na tuhle konkrétní variantu Sparta nenašla druhý plán. A to je podstatný rozdíl, mezi nepřipraveností a neschopností reagovat na radikální posun známého modelu.
Kapitán Sparty Adam Karabec to na klubovém webu zarámoval jednoznačněji: výsledek 0:3 doma označil za „neakceptovatelný.“ Žádné zmírňování, žádné vysvětlování. Prostě nepřijatelné.
Tabulka a trend, který Spartu musí znepokojovat
Porážka 0:3 není jen o jednom večeru. Zasazená do kontextu posledních tří ligových derby ukazuje zhoršující se trajektorii:
- 5. října 2025, Letná: Sparta–Slavia 1:1
- 8. března 2026, Vršovice: Slavia–Sparta 3:1
- 30. srpna 2026, Letná: Sparta–Slavia 0:3
Tři zápasy, žádná výhra, skóre 1:7. To už není náhoda, to je vzorec.
Tabulkově Sparta po šesti kolech Chance Ligy 2026/27 zůstává na devíti bodech, Slavia odskočila na čtrnáct. Pětibodový náskok v šestém kole sezonu nerozhoduje, ale psychologický dopad tříbrankového derby na domácím hřišti je něco, co se do tabulky nevejde. Slavia navíc přijela na Letnou ve formě: před derby rozstřílela Slovácko 5:1 a Baník 4:0, body ztratila jen s Libercem a Bohemians.
Co musí Sparta změnit
Z průběhu zápasu a Priskových výroků se dají vyčíst čtyři konkrétní oblasti, kde Sparta potřebuje posun:
- Rychlejší rotace v útoku. Když Slavia přiřadí osobní obranu na konkrétní hráče, řešením je neustálá výměna pozic, která znepřehledňuje přiřazení.
- Kvalita prvního zakončení. Šedesát míčů ve vápně bez gólu znamená, že problém není v objemu, ale v přesnosti a načasování střel v malém prostoru.
- Standardní situace. Priske sám přiznal, že standardky byly nedostatečné, proti týmu se čtyřmi stopery v šestnáctce by přitom měly být hlavní zbraní.
- Zajištění proti brejkům. Dva ze tří gólů padly z momentů, kdy Sparta nechala za svou obranou příliš prostoru. Proti týmu, který vsadil na rychlost nahoře, to je smrtelná chyba.
Priskova pozice bezprostředně po derby veřejně ohrožena není, klub komunikuje standardně, žádný mimořádný signál z vedení nepřišel. Tlak ale narostl výrazně. Příští derby rozhodne, jestli Sparta na Trpišovského taktickou evoluci najde odpověď, nebo jestli se skóre 1:7 z posledních tří vzájemných zápasů stane definicí éry.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl