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Kouč Sparty Priske přiznal, že ho trenér Slavie Trpišovský v derby překvapil

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Čtyři stopeři, žádný silový hroťák a osobní obrana šitá na míru sparťanským klíčovým hráčům. Slavia vyhrála 318. derby 3:0 a Priske přiznal, že tohle nečekal.
Kouč Sparty Priske přiznal, že ho trenér Slavie Trpišovský v derby překvapil

Kouč Sparty Priske přiznal, že ho trenér Slavie Trpišovský v derby překvapil

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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