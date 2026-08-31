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Armáda USA staví jaderné mikroreaktory na pěti základnách

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Americká armáda vybrala pět dodavatelů, kteří na jejích základnách postaví a provozují jaderné mikroreaktory. Program Janus počítá s investicí až 2,2 miliardy dolarů a má armádě zajistit spolehlivou dodávku energie nezávislou na civilní elektrické síti.
Armáda USA staví jaderné mikroreaktory na pěti základnách

Armáda USA staví jaderné mikroreaktory na pěti základnách

Zdroj: Wikimedia Commons, The White House
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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