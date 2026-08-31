Armáda USA staví jaderné mikroreaktory na pěti základnách

Pět firem, pět základen
Armáda USA ve spolupráci s Innovation Unit ministerstva války (DIU) oznámilo výběr pěti společností, které na vybraných vojenských základnách vybudují a budou vlastnit a provozovat malé jaderné reaktory. Jde o firmu Antares Nuclear, Inc., která zamíří na Fort Bragg v Severní Karolíně, společnost BWXT Advanced Technologies, LLC, vybranou pro Fort Campbell v Kentucky, dále General Atomics Electromagnetic Systems, jež bude působit na Fort Hood v Texasu, firmu Radiant Industries, Inc., směřující na Fort Benning v Georgii, a Westinghouse Government Services, která reaktor postaví na Fort Drum ve státě New York. Armáda počítá s tím, že díky kombinaci veřejných a soukromých investic nakonec na základnách ministerstva války vznikne přes dvacet mikroreaktorů.
Cíl: energie nezávislá na civilní síti
Zmocněnec Pentagonu pro záležitosti armády Dan Driscoll k udílení zakázek uvedl: „Od spuštění programu Janus je náš mandát od prezidenta Trumpa a ministra Hegsetha jasný: zajistit našim válečníkům energii, kterou potřebují k výcviku, nasazení a vítězství. Udílení těchto zakázek urychluje naši schopnost dodávat bezpečnou, spolehlivou základní energii přímo na naše základny. Budujeme energetickou odolnost nezbytnou k projekci bojové síly po celém světě, aniž bychom byli závislí na potenciálně zranitelných vnějších rozvodných sítích.“
Náměstek ministra armády pro instalace, energetiku a životní prostředí Jeff Waksman program popsal slovy: „Program Janus přebírá štafetu od Project Pele a pilotního reaktorového programu ministerstva energetiky. Nehledáme jen reaktory schopné se zapnout na krátkou demonstraci, ale systémy schopné dodávat energii s vysokým koeficientem využití po dobu let provozu. Program Janus bude plným úspěchem teprve tehdy a jen tehdy, když pomůžeme více jaderným společnostem vyvinout skutečně spolehlivé a cenově dostupné jaderné mikroreaktory, které budou moci prodávat i dalším zákazníkům mimo armádu.“
Navazuje na starší projekty i exekutivní příkaz prezidenta
Výběru vendorů předcházelo přibližně roční hodnocení základen podle energetických potřeb i seismických a hydrologických podmínek, přičemž hlavním kritériem byla bezpečnost. Náměstek ministra energetiky pro jadernou energii Ted Garrish k tomu řekl: „Když ministerstvo energetiky vytvořilo cestu k povolování demonstrace pokročilých reaktorových konstrukcí, rychle jsme si začali uvědomovat, jak cenné mohou být tyto technologie pro posílení naší národní obranné infrastruktury. Je pro nás ctí spolupracovat bok po boku s armádou při využívání jaderných inovací na podporu vojenských operací naší země doma i v zahraničí.“
Armáda dále postupuje směrem k termínu stanovenému exekutivním příkazem prezidenta Trumpa. Do září 2028 by měl být na některé vojenské základně v provozu první reaktor podléhající regulaci armády. Vedoucí programu Janus Jason Craft uvedl: „Armáda vede národ v jeho návratu k jaderné převaze prostřednictvím programu Janus. Naši vybraní dodavatelé z řad průmyslu představují nejživotaschopnější technologie k dosažení této schopnosti a vytvářejí podmínky jak pro energetickou odolnost základen, tak pro provozní energetická řešení.“
Ředitel DIU Owen West dodal: „Potřebujeme více energie. Potřebujeme ji dodávat rychleji a levněji a potřebujeme, aby byla spolehlivější. S programem Janus pomáhá DIU armádě s výstavbou mikroreaktorů. Urychluje tím vojenskou výrobu energie na ochranu národa.“
Financování a další kroky
Zakázky v celkové hodnotě zhruba 2,2 miliardy dolarů (přibližně 45,6 miliardy Kč) budou hrazeny na milníkovém principu. Firmy dostanou peníze od státu až po splnění konkrétních technických cílů, přičemž k veřejným prostředkům přidají i vlastní kapitál. Prototypové reaktory zůstanou ve vlastnictví a provozu dodavatelských firem. Ministerstvo počítá s tím, že program bude v následujících letech rozšířen i na základny dalších složek ozbrojených sil, další lokality mají být oznámeny později. Klíčovou roli bude podle armády hrát i spolupráce s energetickými společnostmi, se kterými chce jednat i o možnostech výroby energie pro civilní síť přímo na armádních pozemcích.
Technologický ředitel ministerstva války Emil Michael program shrnul takto: „Program Janus armády má mou plnou podporu. Ministerstvo války rychle jedná, aby naplnilo exekutivní příkaz prezidenta Trumpa o nasazování pokročilých jaderných reaktorových technologií pro národní bezpečnost a do září 2028 nasadilo jaderný reaktor na vojenské základně. Uvolňujeme domácí jaderný průmyslový základ Ameriky, abychom zajistili odolnější a bezpečnější dodávku energie pro spojené síly.“