Dívka na diskotéce nadýchala 2,14 promile. Policisté kontrolovali desítky mladistvýchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dívka na diskotéce nadýchala 2,14 promile. Policisté kontrolovali desítky mladistvých
Pondělí přinese nejvíce deště a místy také bouřky. Po přechodu studené fronty se počasí uklidní a teploty...
Do jihočeských mateřských, základních a středních škol nastoupí v září méně dětí než před rokem. Dětí v...
Město Vyšší Brod na Českokrumlovsku a rakouský městys Reichenthal vybudovaly čtyřkilometrovou přeshraniční...
Na Českokrumlovsku se v sobotu odpoledne srazila dvě osobní auta. Přestože se zranilo pět lidí, nejhůř to...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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