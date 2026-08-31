Pamatujete ze socialismu na legendární Klingerův popelník. Dnes je to sběratelský poklad za tisíce

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Při vyklízení pozůstalostí nebo jarním úklidu chaty většina lidí bez váhání hází do kontejneru těžké skleněné misky, staré popelníky či kovové konvice po babičce. Tyto věci přitom mohou mít hodnotu několika tisíc korun a na trhu se starožitnostmi patří mezi vyhledávané sběratelské kousky. Co bylo za socialismu běžnou užitkovou výbavou každého domova, dnes zažívá nečekaný boom.
V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století se kouřilo prakticky všude – v kancelářích, restauracích, panelácích i na chatách. Popelník byl samozřejmou součástí každého konferenčního stolku. Právě masová poptávka po kuřáckém příslušenství však paradoxně vytvořila prostor pro vznik uměleckých děl. Mezi sériovou produkcí se rodily kousky, které daleko překračovaly hranice obyčejného náčiní.
Železnobrodský génius, který proměnil popelník v umění
Zásadní roli v této proměně sehrál Miloslav Klinger, sklářský výtvarník a pedagog spojený se světoznámým centrem v Železném Brodě. V letech 1963 až 1966 zde dokonce působil jako ředitel tamní sklářské školy. Klinger dokázal i sériově vyráběnému hutnímu a foukanému sklu vtisknout nezaměnitelný rukopis.
Jeho tvorba je rozpoznatelná na první pohled – organické tvary, plynulé křivky a práce se sytými barevnými odstíny proměnily masivní hutní sklo v dynamické objekty plné elegance. Zvláštní kapitolou je alexandritové sklo, se kterým Železnobrodské sklo (ZBS) často pracovalo. Tento materiál mění barvu podle osvětlení – na denním světle září růžovofialově, pod umělým světlem přechází do modrozelených tónů. Pro sběratele jde o mimořádně atraktivní detail.
Dnes odborná i laická veřejnost vnímá Klingerovy práce jako prvotřídní sběratelské artikly. Celosvětový trend mid-century designu vrací do interiérů estetiku padesátých až sedmdesátých let a železnobrodská produkce do tohoto konceptu dokonale zapadá.
Kolik skutečně stojí sklo z půdy
Na zahraničních aukčních portálech a designových trzích se zachovalé Klingerovy popelníky běžně prodávají za částky kolem pěti tisíc korun. Ještě větší zhodnocení nabízejí autorské vázy ze stejného období, kde se prodejní ceny pohybují okolo osmi tisíc korun.
Při určování hodnoty konkrétního kusu hraje rozhodující roli technický stav. Sběratelé jsou velmi nároční a jakýkoliv odštěpek, prasklina nebo hluboké škrábance sráží cenu dramaticky dolů. Základním předpokladem pro maximální zhodnocení je dokonalý stav bez defektů.
Zvláště ceněným detailem je původní papírová nálepka podniku Železnobrodské sklo (ZBS). Dochovaná etiketa slouží jako přímý důkaz původu a pro sběratele představuje významné plus, které zvyšuje atraktivitu i konečnou částku.
Sklo však není jediným pokladem z pozůstalosti. Velkou hodnotu mívají také kompletní sady starého stříbrného nádobí. Pokud se dochovala nepoškozená čajová či kávová souprava obsahující konvici, cukřenku a další doplňky, může její cena na trhu přesáhnout třicet tisíc korun. U kovových předmětů je rozhodující kontrola puncovních značek na spodní straně, kde se ověřuje pravost a ryzost kovu, ideálně s hodnotou kolem osmi set promile.
Než tedy unáhleně vyhodíte těžké sklo s neobvyklými křivkami nebo staré stolní nádobí po prarodičích, věnujte jim zvýšenou pozornost. Může jít o reálné finanční přilepšení. Před definitivním odložením nechte podezřelé kusy posoudit odborníkem na starožitnosti – může vás čekat příjemné překvapení.
Zdroje článku: aukcnidum.cz, centrum.cz, poznatsvet.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová