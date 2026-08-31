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Byla v každé cukrárně a obchodu s potravinami. Teď je svatý grál pro sběratele, dávají 150 000 Kč

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Možná máte takovou ceduli dodnes zaprášenou na chalupě nebo ve stodole po prarodičích. Většina lidí by ji bez přemýšlení vyhodila do šrotu nebo s ní záplatovala díru v plotě. Přitom právě tento zdánlivě bezcenný kousek plechu z dob Rakouska-Uherska je v tuto chvíli středem divoké sběratelské bitvy.
Byla v každé cukrárně a obchodu s potravinami. Teď je svatý grál pro sběratele, dávají 150 000 Kč

Byla v každé cukrárně a obchodu s potravinami. Teď je svatý grál pro sběratele, dávají 150 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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