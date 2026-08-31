Byla v každé cukrárně a obchodu s potravinami. Teď je svatý grál pro sběratele, dávají 150 000 Kč

Když na vás z půdy zazáří Zlatá dívka
Oním tajemným pokladem je smaltovaná reklamní cedule Stollwerck s motivem Goldmädchen neboli Zlaté dívky. Tento nádherný, mírně vypouklý kus plechu o rozměrech 62 × 49 cm pochází z let 1910 až 1914, tedy z éry pozdního Rakouska-Uherska. Tehdy zdobil stěny vyhlášených městských koloniálů a venkovských smíšených zboží, kde lákal zákazníky na ty nejjemnější cukrovinky. Propracované detaily, syté barvy a hluboký lesk kvalitního smaltu dělaly z této cedule nepřehlédnutelnou ozdobu každého obchodu.
Pro dnešní sběratele je tento kousek absolutní svatý grál. Jeho objevení v zachovalém stavu se rovná výhře v loterii. Kdo by si pomyslel, že obyčejný plech z babiččiny stodoly může mít hodnotu ojetého auta?
Čokoládové impérium a jeho půvabná tvář
Historie této cedule je úzce spjata s německou čokoládovnou Gebrüder Stollwerck, kterou v Kolíně nad Rýnem založil Franz Stollwerck již v roce 1839. Firma, jež původně začínala s výrobou pastilek proti kašli, se brzy přeorientovala na kakao a čokoládu a vyrostla v celoevropské impérium s obrovským vlivem i na našem území.
Půvabná dívka s čokoládou v rukou, která na nás z cedule shlíží, není žádnou náhodnou ilustrací. Jde o oficiálně registrovanou tvář prémiové produktové řady Zlatá čokoláda, kterou firma Stollwerck uvedla na trh v roce 1910. Tento motiv se stal symbolem luxusu a kvality, který přečkal celé jedno století a dodnes dokáže okouzlit každého, kdo ho spatří.
Detektivka na půdě: Jak poznat skutečný poklad?
S rostoucí popularitou retro stylu se trh zaplavil levnými plechovými replikami, které se prodávají za pár stokorun. Jak tedy poznat, že držíte v ruce skutečný poklad v hodnotě desítek tisíc? Klíčem je technické provedení. Originál z počátku 20. století je masivní plech s tlustou vrstvou šablonovaného a litografovaného smaltu, který při doteku vytváří znatelný reliéf. Sběratelé si cení každého detailu, původního lesku i drobných stop času, které ceduli dodávají patinu.
Závratná cena, která vyrazí dech
Zatímco v rakouském aukčním domě Dorotheum se identický zachovalý kus prodal za 5 500 EUR, což je přibližně 140 000 korun, na tuzemském portálu Aukro se v srpnu 2026 vyšplhala cena této cedule na neuvěřitelných 177 171 Kč. A aukce ještě neskončila, cena to tedy není konečná... To jasně vyvrací mýtus, že starý reklamní plech patří do šrotu. Naopak, jde o vysoce ceněný umělecko-průmyslový artefakt, který má své pevné místo v srdcích sběratelů i v jejich peněženkách.
Máte doma poklad a nevíte o něm?
Pokud tedy plánujete úklid staré chalupy, půdy nebo stodoly po předcích, zbystřete. Možná tam na vás v prachu čeká zapomenuté umělecké dílo, které vám dokáže změnit život. Než něco vyhodíte, pořádně si to prohlédněte. Staré smaltované cedule, zejména ty s motivy známých značek jako Stollwerck, Maggi, Odol nebo Persil, mohou mít hodnotu v desítkách až stovkách tisíc korun.
Máte i vy doma nějakou starou reklamní ceduli, nebo jste ji už stihli vyhodit? Možná je právě teď čas vyrazit na půdu a podívat se, co tam ještě leží. Třeba na vás čeká vaše vlastní Zlatá dívka.
Zdroje článku: Stollwerck - Wikipedia, Stollwerck | Our history, Franz Stollwerck, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková