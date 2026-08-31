Kordulko, půjdeš k Bee do učení, řekla Žilková dceři. Partnerku Vincenta si zamilovala víc než on sám

Výrok herečky Veroniky Žilkové zazněl v podcastu Bez pózy na platformě HeroHero a okamžitě se rozletěl po českém internetu.
„Řekla jsem, Kordulko, půjdeš k Bee do učení, pronesla několikanásobná matka Žilková uprostřed pasáže, v níž rozebírala vlastní dominanci ve vztazích. VIP život zaznamenal, že nešlo o výčitku směrem ke Kordule ani o signál, že nejmladší dcera má partnerské potíže. Šlo o matku, která veřejně řekla: takhle ne, a ukázala na ženu, která to podle ní dělá správně. už se nesmíš dívat, jak já s Agátou to děláme špatně,“ Co přesně se má Kordulka naučit
Žilkovou nezaujalo žádné velké gesto. Zaujala ji drobnost při stěhování jejího syna s přítelkyní do společného domu v pražském Suchdole.
„Cokoliv, co Vinca udělal, tak Bea byla strašně nadšená,“ popsala herečka moment, který ji přiměl přehodnotit vlastní přístup k mužům. Průběžné oceňování partnera i při obyčejném skládání krabic, to Žilková označila za „recept na šťastné manželství“. Vincent Navrátil si matčiny slova přeložil po svém: Bea je podle něj slušná, respektující žena, která svého muže neponižuje. Krátká věta, ale v kontextu rodiny, kde se o vztazích mluví nahlas a často, má váhu. Zdroj fotografie: Nextfoto
Bea s Vincentem obývají jednu část dvougeneračního domu v Suchdole, Žilková s Kordulou druhou. Zahradu dělí plot s brankou a rodina si podle herečky volá předem, aby si navzájem nelezli do soukromí. Podle
reportáže ProŽeny jsou ale obě části propojené i dveřmi skrytými v komorách, takže hranice soukromí je spíš dohodou než zdí. A právě z téhle blízkosti vznikl i praktický pakt mezi Žilkovou a Beou. Herečka bude sekat trávník a starat se o zahradu, Bea jí na oplátku natáčí videa na Instagram. „Domluvily jsme se,“ řekla Žilková pro TN.cz s tím, že si s Beou „padla do noty“. Tichý kontrast k Agátě i k sobě samé
Žilková o Bee nemluví jako o Vincentově doplňku. Mluví o ní jako o protipólu k vlastnímu modelu, který zpětně označuje za chybný.
Ona i Agáta Hanychová byly podle jejích slov ve vztazích příliš dominantní a je vhodné asi připomenout, že obě se několikrát rozvedly. Vincent v rozhovoru pro pořad TALK! přiznal, že se přítelkyně mediálně hlučnou rodinou zpočátku trochu spálila, ale „už se u jejího ohně naučila hřát“.
Vincent vztah neskrývá, spíš naopak. Na sítích sdílí společné fotky a už loni řekl:
„Plánujeme společnou budoucnost, svatbu, miminka… všechno plánujeme.“ Zásnuby ani konkrétní termín svatby zatím ale nesdělil. Jisté je jen to, že se jeho vyvolená objevuje se po boku rodiny na akcích a spolupracuje s jeho matkou Žilkovou na obsahu, který dává na sociální sítě. A Vincent o ní mluví s viditelným klidem člověka, který ví, že jeho partnerka v rodině obstála.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová