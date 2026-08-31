O'Malley si rýpl do Nurmagomedova po jeho KO od Songa. Připomněl, kdo čínskou hvězdu naposledy porazil

Pravý zvedák v 1:48 druhého kola. Umar Nurmagomedov, obrovský favorit sázkových kanceláří, padá na plátno šanghajského oktagonu a Song Yadong nad ním stojí s rukama nahoře. Bantamová váha UFC se v jednom úderu přepíše, a Sean O’Malley, bývalý šampion divize, sedí u svého YouTube a ví přesně, jak ten moment zarámovat. „Jak dobrý vlastně je Sean O’Malley?“ zeptá se do kamery. Pak se zarazí, usměje a dodá: „Tohle není o mně.“ Jenže samozřejmě je.
Bonmot s kalkulačkou v ruce
O’Malleyho hláška vypadá jako spontánní vtípek po šokujícím finiši. Při bližším pohledu je to ale pečlivě vystavěný argument. Song Yadong právě knockoutoval muže, kterého celá divize považovala za příštího vyzyvatele titulu, a O’Malley ho 24. ledna 2026 na UFC 324 v Las Vegas porazil jednomyslným rozhodnutím 29–28, 29–28, 29–28. MMA matematika je jednoduchá: porazil jsem chlapa, který právě vyřadil vašeho favorita.
Sean ale nezůstal u sebeironické rýpandy. Ve stejném videu Songa pochválil za „silný rok 2026″ a za to, že Umara „tvrdě knockoutoval“. A pak přešel k tomu, oč mu šlo celou dobu, k matchmakingu.
Dva scénáře pro jeden titul
O’Malley rovnou načrtl rozcestník, který závisí na výsledku zápasu Petr Jan vs. Merab Dvališvili 3 o bantamový titul na UFC 333, naplánovaném na 24. října 2026 v Abú Dhabí:
- Vyhraje Merab → titulový zápas „musí“ dostat Song Yadong, protože má za sebou dvě demolice po sobě a čerstvé KO prvního vyzývatele.
- Vyhraje Jan → titulový zápas chce O’Malley, protože odveta Jan vs. O’Malley dává sportovní i komerční logiku.
Proč ne obráceně? Merab O’Malleyho dvakrát porazil. Další zápas s ním by Sean těžko prodával jako spravedlivou šanci o titul. Naopak proti Janovi má čerstvý komerční rámec a žádnou přímou porážku. Tenhle výpočet není náhoda, je to veřejný tlak na matchmakery.
Songův comeback, který celý argument drží
Aby O’Malleyho logika fungovala, potřebuje, aby Song nebyl vnímán jako slabý soupeř, kterého snadno porazil. A tady mu pomáhá realita. Lednová porážka na UFC 324 byla extrémně těsná. Po té prohře Song nepropadl. V květnu submisí ukončil Deivesona Figueireda, v srpnu v Šanghaji přečetl Umarův pohyb a jedním přesně načasovaným pravým zvedákem ho poslal k zemi.
Dva finiše po sobě, jeden z nich nad mužem, který šel do klece jako jasný favorit. Sekundární žebříček Sherdogu Songa po Šanghaji posunul na čtvrté místo, Umara shodil na páté. Čím výš Song stoupá, tím víc váží O’Malleyho lednová výhra nad ním.
Proč zrovna teď a proč zrovna YouTube
Krátký tweet by zůstal bonmotem. Delší videoformát O’Malleymu dovolil spojit okamžitou emoci z KO s kompletním matchmakingovým výkladem, kdo by měl bojovat o titul, proč, a kde v tom všem stojí on sám. Výsledek: místo jedné virální hlášky vznikl patnáctiminutový argument, proč by jeho jméno mělo zůstat v centru debaty o bantamovém titulu.
Fanoušek, který hlavní kartu ze Šanghaje sledoval na Nova Sport 6 nebo přes Oneplay, teď čeká na totéž co zbytek MMA světa. Na 24. října, na Abú Dhabí, na Jana proti Merabovi. Až padne výsledek, O’Malley už bude mít připravený další argument, proč právě on.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek