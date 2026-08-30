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Rekordní výdaje Sparty i Slavie. Za posily utratili pražští rivalové nejvíce v historii

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Slavia před sezonou 2026/2027 investovala do posil téměř 665 milionů korun, Sparta přes 546 milionů. Oba kluby překonaly vlastní historická maxima.
Rekordní výdaje Sparty i Slavie. Za posily utratili pražští rivalové nejvíce v historii

Rekordní výdaje Sparty i Slavie. Za posily utratili pražští rivalové nejvíce v historii

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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