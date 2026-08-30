Rekordní výdaje Sparty i Slavie. Za posily utratili pražští rivalové nejvíce v historii

Ještě nikdy se nestalo, aby obě pražská „S“ ve stejném přestupovém okně prolomila své výdajové stropy. Podle odhadů databáze
Transfermarkt utratila Sparta za letní příchody 22,12 milionu eur, Slavia 26,90 milionu eur. Rozdíl mezi nimi, necelých 4,8 milionu eur (v přepočtu zhruba 118 milionů korun), odpovídá ceně jednoho solidního ligového přestupu. Derby o titul se letos rozjelo dřív, než se koplo do míče. Čísla, která nemají předchůdce
Dosavadní sparťanský rekord držela sezona 2025/2026 s výdaji 17,98 milionu eur. Letošních 22,12 milionu znamená nárůst o 23 procent. Slavia svůj loňský rekord 20 milionů eur překonala ještě razantněji, o 34,5 procenta.
V kontextu celé Chance Ligy jsou obě čísla z jiné galaxie. Třetí nejvyšší výdaje v lize dosáhly 7,45 milionu eur. Sparta utratila trojnásobek, Slavia téměř čtyřnásobek. Nejde o plošný boom české soutěže. Jde o dvouklubový odskok špičky, který nemá v domácí historii obdobu.
Jiný styl, jiný timing
Slavia a Sparta sice utratily rekordně obě, ale nakupovaly zásadně odlišně.
Slavia jednala rychle a široce. Slovinský útočník Danijel Šturm byl
oficiálně oznámen už 27. května, Wiktor Nowak přišel 16. června, Toumani Diakité s Angem N’Guessanem 25. června. Na červencové soustředění v Rakousku už Slavia vezla prakticky hotový kádr. Jaroslav Tvrdík 23. července řekl, že další příchody klub neplánuje. Průměrný věk placených posil? 21,8 roku. Slavia nakoupila mladý, ligově prověřený balík s vysokým potenciálem dalšího prodeje.
Posila (Slavia) Odhad ceny (mil. eur) Ange N’Guessan 6,0 Nazar Domčak 5,0 Toumani Diakité 4,5 Danijel Šturm 4,0 Pavel Kačor 3,0 Wiktor Nowak 2,4 Oskar Kubiak 1,0 Neil Glossoa 1,0
Sparta šla opačnou cestou, pomaleji, koncentrovaněji a s důrazem na okamžitý výkon. Sportovní ředitel Tomáš Rosický ještě 24. června na tiskové konferenci deklaroval snahu mít kádr pohromadě do soustředění, ale klíčové posily přicházely postupně. Průměrný věk placených příchodů 23,9 roku napovídá, že Sparta kupovala hotovější hráče pro přímý dopad na výsledky.
Posila (Sparta) Odhad ceny (mil. eur) Jonatan Braut Brunes 6,0 Tobias Guddal 4,5 Josimar Alcócer 3,5 Loïc Mbe Soh 3,0 Sivert Mannsverk 2,5 Viktor Vitályos 2,0 Roman Macek 0,62 Tvář rekordních investic má 40 gólů
Pokud mají rekordní výdaje jednu tvář, je to Jonatan Braut Brunes. Norský útočník přišel na Letnou za odhadovaných 6 milionů eur a
Sparta ho představila s vizitkou, která mluví sama za sebe: 40 soutěžních gólů za poslední dvě sezony v polském Rakówě, z toho 26 v té minulé. Rosický u něj zdůraznil profil střelce, který česká liga v posledních letech neviděla.
Na slávistické straně nese stejnou cenovku N’Guessan, šest milionů eur za obránce, který nepřichází jako hvězda přes čísla, ale jako ligově ověřený a věkově prodejný defenzivní profil. Podle nás je právě tenhle kontrast nejlepší ilustrací toho, jak odlišně oba kluby přemýšlejí: Sparta kupuje góly, Slavia buduje strukturu.
Odkud na to mají
Rekordní výdaje vyvolávají logickou otázku: kde se ty peníze berou?
Sparta ve svých
oficiálních finančních výsledcích za sezonu 2024/2025 uvádí příjmy z UEFA ve výši 710,8 milionu korun, obchodní výnosy 593,5 milionu a rekordní ticketing 233,9 milionu korun. Sezonu uzavřela v zisku 2,5 milionu korun, tedy prakticky na nule, protože zisk vracela zpět do kádru.
Slavia staví na jiném mixu. Její výroční zpráva za období do června 2025 vykazuje 18měsíční tržby přes 2,3 miliardy korun, výnosy z prodejů hráčů překročily miliardu a titul otevřel cestu do Ligy mistrů 2025/2026 s odpovídajícími příjmy od UEFA. Za klubem navíc stojí jasné majitelské zázemí, stoprocentní vlastnictví přes Fulleren a.s., nepřímo Pavel Tykač. Tvrdík před sezonou otevřeně přiznal, že klub v posledních letech financoval chod i ze zisků z přestupů.
Nejde o jeden kohoutek. U obou klubů je to kombinace evropských peněz, komerčních příjmů, přestupních zisků a (v případě Slavie výrazněji) silného vlastníka.
Středoevropský kontext: nadstandardní, ne unikátní
V rakouské lize utratil víc jen Salzburg (36,2 milionu eur), zatímco Rapid Vídeň je na symbolických 0,1 milionu. V Polsku Legia Varšava podle průběžných dat Transfermarktu neutratila nic. V Belgii už ale obě pražská „S“ narazí na tvrdší realitu: Club Brugge investoval 44,5 milionu eur, Anderlecht 21,9 milionu.
České kluby už nejsou mimo středoevropskou mapu. Ale absolutní regionální rekord to není, a belgická liga ukazuje, kam ještě vede cesta.
Fanoušky přitom rekordní nákupy na vstupenkách zatím nebolí.
Slavia u permanentek na sezonu 2026/2027 výslovně uvádí, že ke zdražení nedochází. Sparta zveřejnila ceník 5 900 až 7 000 korun podle kategorií, ale vazbu na přestupy nijak nekomunikuje. Derby o titul se hraje za rekordní peníze. Účet za něj, alespoň prozatím, platí kluby, ne diváci.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl