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Komáři nesnášejí tři věci, které má doma úplně každý. Kdo je rozloží po bytě, může klidně spát s otevřeným oknem

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Komáři už vás nikdy obtěžovat nebudou. Stačí, když svůj dům obrníte těmi správnými přírodními prostředky, a budete mít vystaráno.
Komáři nesnášejí tři věci, které má doma úplně každý. Kdo je rozloží po bytě, může klidně spát s otevřeným oknem

Komáři nesnášejí tři věci, které má doma úplně každý. Kdo je rozloží po bytě, může klidně spát s otevřeným oknem

Zdroj: Gzen92 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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