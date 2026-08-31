Djokovićův tenis nezmizel. US Open ukázalo, proč může být cesta k 25. grandslamu těžší než samotné finále

Prostý pohled na samotný výsledek svádí k jednoduchému závěru. Djokovićovi je dnes už 39 let, mladší soupeř ho dostal v pěti setech a čas se konečně ozval. Jenže celý průběh zápasu říká něco mnohem zajímavějšího.
Djoković po ztraceném prvním setu utkání otočil. Vyhrál druhý i třetí, našel způsob, jak Navoneho dostat pod tlak, a zdálo se, že má zápas ve svých rukou. Pak se ale jeho zdravotní stav začal prudce zhoršovat. Během utkání zvracel, trápily ho fyzické problémy a v závěru už měl potíže i se zády, ramenem - a také se servisem. Čtvrtý a pátý set prohrál 2:6 a 1:6.
Problém tedy nebyl v tom, že by Novak Djoković nedokázal porazit Mariana Navoneho. Problém byl, že svou nejlepší hru tentokrát nedokázal produkovat dost dlouho.
Ve třetím setu ještě vypadal jako Djoković, kterého známe
Kdyby Navone od začátku do konce Srbovi herně dominoval, mohli bychom mluvit o tom, že se změnil samotný poměr tenisových sil. Jenže takový zápas jsme neviděli.
Viděli jsme Djokoviće, který dokázal reagovat, přizpůsobit se a postupně utkání převzít. Právě schopnost vyřešit problém během zápasu byla po většinu jeho kariéry jedním z důvodů, proč byl na grandslamech jen velmi těžko porazitelný. Soupeř mohl mít lepší začátek, mohl trefovat lajny a vzít první set. Djoković ale velmi často našel odpověď.
Také proti Navonemu ji našel. Jen ji nevydržel opakovat další dvě hodiny. A to je pro člověka, který neusiluje o vítězství v jednom zápase, ale o grandslam mnohem závažnější problém.
Grand Slam není jeden test. Je jich sedm
Když se debatuje o Djokovićově šanci získat 25. major, přirozeně se mluví o jeho schopnosti porážet ty nejlepší soupeře. Dokáže ještě porazit Carlose Alcaraze? Co udělá proti mladším hráčům, kteří jsou rychlejší? Má pořád úroveň na finále?
Jenže první večer letošního US Open připomněl problém, který přichází ještě před tím. Djoković se do takového finále musí nejdřív dostat.
Grandslamový šampion potřebuje během dvou týdnů vyhrát sedm zápasů. Mezi nimi má obvykle jen den na regeneraci a nemůže si vybrat, jestli jeho první kolo potrvá devadesát minut, nebo čtyři a půl hodiny.
Navone ho na kurtu držel čtyři hodiny a 36 minut. A takový zápas může být ve 39 letech problém. A to i tehdy, pokud ho nakonec vyhrajete. Protože za dva dny začíná další.
Djokovićova výjimečnost byla dlouhá léta založená mimo jiné také na tom, že dokázal podobnou zátěž absorbovat lépe než prakticky kdokoliv jiný. Pětisetový zápas nebyl konec jeho turnaje. Často byl jen jeho součástí. Právě tahle samozřejmost už dnes samozřejmá být nemusí.
Navone udělal přesně to, co budou chtít dělat další
Navone ustál chvíli, kdy Djoković zápas otočil, a ve čtvrtém setu využil změny, která přišla na druhé straně sítě. Nezačal se dívat na jméno soupeře ani na jeho historii. Pokračoval v práci, prodlužoval zápas a nakonec dostal odměnu. Pro budoucí Djokovićovy soupeře je přitom právě tahle část utkání možná nejzajímavější.
Proti mladému Djokovićovi bylo nebezpečné zápas natahovat. Čím déle se hrálo, tím víc mohl soupeř získávat pocit, že se blíží okamžik, kdy jeho vlastní tělo povolí dřív. Ve 39 letech se tato rovnice může nebezpečně obracet.
Nemusíte být nutně lepším tenistou ve všech částech zápasu. Pokud dokážete Djokoviće udržet na kurtu dostatečně dlouho, fyzická cena každého dalšího setu může začít pracovat ve váš prospěch. To je pro něj před dalšími grandslamy nepříjemná změna.
Jedna porážka ještě není verdikt nad kariérou
Bylo by přehnané z jednoho mimořádně dlouhého a fyzicky problematického zápasu vyhlásit konec Djokovićových šancí na další major. Letos už ukázal, že ve velkých turnajích dokáže jít hluboko. A málokdo v historii tenisu dokázal tak silně zpochybnit představu o tom, co by hráč jeho věku ještě měl nebo neměl zvládnout.
Jenže letošní US Open ukázalo něco, co nelze jednoduše přehlédnout. Naposledy Djoković prohrál první kolo grandslamu na Australian Open 2006. Bylo mu tehdy osmnáct let. O dvacet let později se to stalo znovu. A ne proto, že by přes noc zapomněl hrát tenis.
Právě naopak. Několik hodin proti Navonemu ukázalo, že tenis potřebný k otočení grandslamového zápasu v něm pořád je. Jenže cesta k 25. titulu bude vyžadovat, aby ho dokázal znovu najít ve druhém kole. Potom ve třetím. Ve čtvrtfinále. A pokud bude potřeba, znovu po čtyřech hodinách v semifinále a finále.
Djokovićův největší soupeř závěru kariéry tak možná nebude jeden Alcaraz na druhé straně sítě. Bude jím otázka, kolikrát za čtrnáct dní ještě jeho tělo dokáže být Novakem Djokovićem.
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Zdroje: Reuters – Ailing Djokovic stunned in US Open first round by Navone [1], The Guardian – Ailing Novak Djokovic falls in US Open first round for earliest grand slam exit in 20 years [2].