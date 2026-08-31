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Djokovićův tenis nezmizel. US Open ukázalo, proč může být cesta k 25. grandslamu těžší než samotné finále

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Novak Djoković překvapivě prohrál v prvním kole grandslamu. Stalo se to poprvé po dvaceti letech. Mariano Navone, 49. hráč světa, ho na US Open porazil 7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1 a ukončil jeho další útok na rekordní 25. grandslamový titul ještě dřív, než se turnaj pořádně rozběhl.
Djokovićův tenis nezmizel. US Open ukázalo, proč může být cesta k 25. grandslamu těžší než samotné finále

Djokovićův tenis nezmizel. US Open ukázalo, proč může být cesta k 25. grandslamu těžší než samotné finále

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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