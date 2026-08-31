Fanoušci Slavie se pustili do Tvrdíka. Jejich zlobu pocítil i přeběhlík Jurásek

Pražské derby číslo 318 mělo být o rivalitě dvou klubů. Místo toho se stalo kulisou pro něco, co český fotbal v téhle intenzitě nepamatuje, otevřenou vzpouru fanoušků proti vlastnímu vedení přímo na zápase sezony. Ještě než se rozezněl úvodní hvizd, nesli slávisté v pochodu na Letnou choreo namířené proti Jiřímu Komorousovi, bezpečnostnímu poradci představenstva Slavie. Text na plátně ho označil za „komunistického, prašivého kanála“. Skandování proti Tvrdíkovi pak pokračovalo celý zápas. A do téhle atmosféry vstoupil ještě jeden muž, který si obě strany tribuny dokázal znepřátelit současně: Matěj Jurásek.
Od květnového kolapsu k srpnovému výbuchu
Kdo chce pochopit neděli na Letné, musí se vrátit o čtyři měsíce zpátky. 9. května 2026 se hrálo 317. derby v Edenu. Nedohrálo se. Domácí fanoušci vnikli na hřiště, rozhodčí zápas ukončil a disciplinární komise LFA následně Slavii udělila rekordní trest: kontumaci 0:3, pokutu deset milionů korun a čtyři domácí zápasy bez diváků. Sparta odešla s pokutou 600 tisíc.
Vedení Slavie reagovalo tvrdě. Jaroslav Tvrdík koncem června zveřejnil otevřený dopis fanouškům, v němž oznámil ověřování identity přes doklady, zpřísnění vstupu na stadion a faktické uzavření Tribuny Sever v dosavadní podobě. 12. června klub představil Jiřího Komorouse jako bezpečnostního poradce představenstva a Jiřího Kopečného jako bezpečnostního manažera. Tribuna Sever odpověděla veřejným prohlášením na sociálních sítích: mluvila o kolektivní vině, nátlaku a „novém režimu“.
Spor se tak ještě před začátkem nové sezony přesunul z roviny bezpečnosti do roviny identity. Nejde už o to, kdo hodil světlici. Jde o to, kdo definuje, jak se ve Slavii fandí.
Jurásek: z kukly pod Tribunou Sever do sparťanského dresu
Příběh Matěje Juráska je sám o sobě materiál na scénář, který by žádný dramaturg neprodal, příliš přitažený za vlasy. Odchovanec Slavie, který stával pod Tribunou Sever s kuklou a světlicí. Hráč, který podle důvěryhodných sekundárních zdrojů přidal k rozlučkovému příspěvku na Instagramu při odchodu do Norwiche v lednu 2025 dodatek „Smrt Spartě“. Původní obsah už dohledatelný není, ale paměť tribun funguje spolehlivěji než jakýkoli archiv.
V srpnu 2026 přišel Jurásek do Sparty na hostování s opcí. 15. srpna debutoval proti Teplicím. Sparťanský kotel ho přivítal pískáním a skandováním „My tě tu nechceme“. Jurásek si po zápase vzal mikrofon a před tribunou se omluvil „za všechno, co kdy o Spartě řekl“. Spoluhráči se za něj postavili, dětem se podepisoval jako obvykle.
V derby o dva týdny později se ale těžiště nenávisti přesunulo. Sparťanští ultras ho po omluvě spíš trpěli. Slávisté ne. Už při rozcvičce na něj mířily vulgární chorály, které jeho jméno propojovaly s rudou barvou způsobem, který nešlo přeslechnout. Ve veřejně dostupných ohlasech bezprostředně po derby Jurásek reakci neposkytl.
Víc než pokřiky: kostky u Metronomu a stín disciplinárky
Napětí 318. derby nekončilo na tribunách. Policie před zápasem zadržela u pražského Metronomu skupinu asi dvaceti maskovaných mužů s rozebranými dlažebními kostkami, čekali na pochod slávistických fanoušků. Na stadionu pak kromě protestů proti vedení Slavie vzbudil pozornost i transparent „RIP generál“ se srbskou vlajkou. Tři dny před derby, 27. srpna, potvrdila OSN úmrtí Ratka Mladiće. Oficiální stanovisko klubů ani policie k transparentu se dosud neobjevilo.
Disciplinární komise LFA zatím k incidentům z 318. derby verdikt nevynesla. Květnový precedens ale ukazuje, kam až může sáhnout. Disciplinární řád účinný od 1. července 2026 umožňuje:
- pokuty v řádu milionů korun,
- zápasy bez diváků nebo uzavření stadionu,
- kontumaci při závažném narušení průběhu utkání,
- zákaz vstupu na stadion pro jednotlivce až na pět let.
Protože derby pořádala Sparta, primární disciplinární riziko za bezpečnost v areálu a okolí dopadá na domácí klub. Trestat ale lze i klub za chování jeho fanoušků na hostujícím sektoru.
Spor o identitu, ne o pyrotechniku
Bylo by snadné číst neděli na Letné jako další derby s transparenty a pokřiky. Jenže tohle je jiný příběh. Poprvé v novodobé historii pražských derby věnovali fanoušci jednoho klubu podstatnou část své energie, choreografie i hlasu útoku na vlastní vedení, uprostřed zápasu, na který se celá liga dívá.
Tvrdík veřejně neustoupil. Komorous zůstává v roli poradce. Tribuna Sever trvá na tom, že nový režim je nepřijatelný. Přímý dopad na sportovní výsledky nebo přestupy zatím doložit nelze, ale reputační tlak na klub je zjevný a každé další kolo ho může zesílit.
Jurásek mezitím hraje za Spartu v dresu, který si sám proměnil v symbol zrady pro obě strany. Na Letné v neděli neměl klid ani od jedné tribuny, a těžko říct, jestli ho někdy mít bude.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl