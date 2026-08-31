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Nebude Olbrachtova ani Náměstí Bratří Synků. Radní schválili názvy stanic metra D

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Pražští radní dnes projednávali názvy budoucích stanic na lince metra D. U některých se dohodli na jiných, než byly ty pracovní. Zamýšlená Olbrachtova tak má být Ryšánka, na náměstí Bratří Synků zase vybudují stanici Nusle.
Nebude Olbrachtova ani Náměstí Bratří Synků. Radní schválili názvy stanic metra D

Nebude Olbrachtova ani Náměstí Bratří Synků. Radní schválili názvy stanic metra D

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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