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Podzimní nátěr kmenů není zbytečnou zahradnickou tradicí. Zkušení pěstitelé dobře vědí, před čím stromy chrání

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Bělení kmenů ovocných stromů je jednou z nejdůležitějších ošetřovacích procedur. Úkolem bělení je udržovat ovocné stromy v dobré kondici a zabránit poškození kůry.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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