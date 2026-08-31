Září v kinech: Rekonstrukce skutečného případu, pokračování kultovního snímku, Brad Pitt se psem i další Resident Evil

Dokonalý den
Začátek školního roku nemusí znamenat konec letních romantických komedií. O tom se můžete v září přesvědčit v kině při sledování filmu
. Jeho děj začíná ve chvíli, kdy Anna spěchá na důležitý pracovní pohovor. Všechno má promyšlené, naplánované a pod kontrolou… ovšem jen do chvíle, kdy se jí cestou pokazí auto. Dokonalý den
Místo kariérního vítězství ji čeká cesta vlakem, v němž se seznámí s Edou. Jeho humor a spontánnost jsou naprostým opakem Annina organizovaného světa, přesto spolu ti dva nakonec stráví celý den i noc. Ráno se oba vrátí ke svým životům a na Annu čeká další zvrat. V práci o ní projeví zájem charismatický, spolehlivý a sebevědomý Ellis a hlavní hrdinka se tak ocitne před dvěma zcela rozdílnými možnostmi, kam může její život směřovat.
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https://www.youtube.com/watch?v=KVz5aiXoQ2M
Jakou cestu si nakonec Anna zvolí, zjistíte v kině od 3. září 2026.
Magická posedlost 2
Stýská se vám po půlnočních margaritách, osudových setkáních a bývalých partnerech, kterých se nedá zbavit? Sestry Owensovy se po více než 25 letech vracejí ve snímku
. Nad jejich rodem se totiž začne stahovat temná kletba, která může navždy zničit jejich rodinu. Sally (Sandra Bullock) a Gillian (Nicole Kidman) opět spojí síly, aby ochránily své nejbližší. Magická posedlost 2
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https://www.youtube.com/watch?v=LzkdrrRrW_M
Diváci se mohou těšit na další magické dobrodružství plné čar, humoru, emocí a nečekaných zvratů.
Magická posedlost 2 ovládne česká kina už 10. září 2026. Opuštěný
Ačkoliv byl Samuel Paty „jen” obyčejný učitel dějepisu a zeměpisu, jeho jméno zná celá Francie. V říjnu 2020 otevřel ve své třídě debatu o svobodě slova a vztahu náboženství a státu. Během vyučování ukázal svým žákům karikatury proroka Mohameda, které byly zveřejněny v satirickém časopisu Charlie Hebdo. Tato diskuze ale spustila nezadržitelnou lavinu nedorozumění, vášní a obviňování. Situaci navíc vyostřilo šíření dezinformací na sociálních sítích a vše vedlo k tragickému konci.
Snímek
mapuje posledních jedenáct dní života Samuela Patyho, který byl 16. října 2020 brutálně zavražděn. Opuštěný „Cítil jsem, že je nutné vyprávět o tomto šokujícím řetězci událostí, o souvislosti příčiny a důsledku, která vedla k této katastrofě a o níž málokdo ví. A také o lidskosti všech postav, které Samuela Patyho podpořily: ředitelky a jejího zástupce, správce školy, učitelů, muslimských rodin a dalších,” vysvětlil režisér filmu Vincent Garenq, proč se rozhodl příběh francouzského učitele zfilmovat.
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https://www.youtube.com/watch?v=cm3rwKVnA3s
Film
Opuštěný vychází z knihy Les Derniers Jours de Samuel Paty od Stéphanea Simona a ukazuje neschopnost státních institucí zasáhnout a chránit jednotlivce. V kinech bude možné snímek, který měl premiéru na letošním filmovém festivalu v Cannes, zhlédnout od 17. září 2026. Resident Evil
V záři si v kinech na své přijdou také milovníci hororové klasiky
. Film sleduje jedinou noc v životě obyčejného kurýra. Bryan se vydává doručit zásilku do Raccoon City, které se mezitím propadá do naprostého chaosu po úniku smrtícího viru. Ulice se pomalu plní nakaženými, realita se stává noční můrou a kurýr Bryan bojuje o přežití. Resident Evil
Režisérem snímku je Zach Cregger, který natočil například hororový epos
Hodina zmizení. Snímek Resident Evil ve své režii popsal jako „milostný dopis videohrám”. Velká část filmu se dokonce během loňského podzimu natáčela v České republice.
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https://www.youtube.com/watch?v=6q0FnTPrhnU
Pokud jste fanoušky herní série
Resident Evil a chcete se vypravit do Raccoon City, zamiřte do kina od 17. září 2026. Kdyby se holubi proměnili ve zlato
Česká filmová a televizní akademie oznámila kandidáta, který bude v tomto roce vyslán za Českou republiku do boje o Oscara v kategorii pro nejlepší mezinárodní film. Je jím snímek
. V této intimní zpovědi zaznamenávala režisérka Pepa Lubojacki po dobu pěti let příběh vlastní rodiny. Kdyby se holubi proměnili ve zlato
V neotřelém mixu intimních deníkových záběrů, oživlých fotografií, stylizovaných vzpomínek a grafických koláží budou diváci hledat odpověď na to, proč závislost připravila režisérčina milovaného bratra a dva bratrance o vztahy, pocity bezpečí i střechu nad hlavou.
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https://www.youtube.com/watch?v=dLuvAzVRpC8
Z Berlinale si snímek odvezl cenu za nejlepší dokumentární film. Čeští diváci budou mít možnost film
Kdyby se holubi proměnili ve zlato vidět v kinech od 24. září 2026. V srdci divočiny
Máte rádi filmy, v nichž je hlavní hrdina vystaven náročným zkouškám a musí se spoléhat sám na sebe? Nenechte si v září ujít snímek
. V hlavních rolích se představí Brad Pitt v roli válečného specialisty v penzi a jeho věrný a životem otřískaný německý ovčák. Režisérem snímku je David Ayer, který s Bradem Pittem v minulosti spolupracoval na válečném dramatu V srdci divočiny Železná srdce.
Ačkoliv se děj snímku odehrává na Aljašce, kde se Pitt společně se svým psem snaží přežít nástrahy divočiny, natáčení probíhalo na Novém Zélandu. Při sledování akčního snímku v kině diváci ocení také snahu hlavního herce, který letos v prosinci oslaví 63. narozeniny, natočit většinu akčních scén bez kaskadéra.
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https://www.youtube.com/watch?v=QBKKeWingzw
Dobrodružný snímek
V srdci divočiny zamíří do českých kin 24. září 2026.
Kromě zmíněných filmů se v září vrátí na plátna kin také animovaný snímek
Auta, který letos slaví 20 let od svého vzniku. A protože se už v prosinci dočkáme premiéry superhrdinského blockbusteru Avengers: Doomsday, budou si diváci moct v kině připomenout také události snímku Avengers: Endgame. Zdroje: ČSFD, tiskové materiály