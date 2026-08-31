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Impozantní shelf cloud bylo možné vidět i v Libereckém kraji

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Úchvatnou podívanou dnes ráno nabídla obloha také nad Libereckým krajem, kudy postupovalo pásmo intenzivních přeháněk a bouřek. V jejich čele byl takzvaný shelf cloud, tedy zajímavý a velmi fotogenický oblačný útvar.
Impozantní shelf cloud bylo možné vidět i v Libereckém kraji

Impozantní shelf cloud bylo možné vidět i v Libereckém kraji

Zdroj: Bára Erbenová/Lovci bouřek, extrémní počasí a jiné jevy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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