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Na zámek Kunín se vrátí růže pro hraběnku Walburgu. Návštěvníci zažijí souboj zahradníků

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Zámek Kunín se v září opět vrátí do doby své nejslavnější majitelky, hraběnky Marie Walburgy Truchsess-Zeil. Slavnosti Růže pro paní hraběnku letos nabídnou rokokovou atmosféru, klání dvorních zahradníků, možnost zapůjčit si rokokový oděv přímo na zámku a také večerní scénické představení inspirované skutečnou událostí z roku 1786.
Na zámek Kunín se vrátí růže pro hraběnku Walburgu. Návštěvníci zažijí souboj zahradníků.

Na zámek Kunín se vrátí růže pro hraběnku Walburgu. Návštěvníci zažijí souboj zahradníků.

Zdroj: Šáruš History Fashion
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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