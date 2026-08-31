Na zámek Kunín se vrátí růže pro hraběnku Walburgu. Návštěvníci zažijí souboj zahradníků.

Hlavním denním programem bude scénické vystoupení „Souboj růží – Klání dvorních zahradníků hraběnky Walburgy“, v němž proti sobě stanou dva zcela rozdílní představitelé zahradnického umění. Johann, zahradník z Kunína, bude hájit čest zdejšího panství, zatímco Isabelle von Versailles, dáma francouzského královského dvora, přijede dokázat, že francouzské zahradnické umění nemá konkurenci.
Oba zahradníci představí svou růži, o níž jsou přesvědčeni, že je nejkrásnější a nejhodnější pro hraběnku Walburgu. O vítězi tentokrát nerozhodne pouze sama hraběnka, ale hlas dostanou také návštěvníci slavností. Klání bude možné během soboty zhlédnout v 11:30, 12:30 a 14:30, v neděli pak v 11:30, 13:30 a 15:30. Po setmění se program přesune k události, která se na kunínském panství odehrála v roce 1786. Večerní scénické představení „Ohňová koule nad Kunvaldem – Tajemství hraběte Klementa“ zavede diváky do doby, kdy se nad Kunvaldem objevil podivuhodný ohnivý úkaz.
Historická událost se stane základem příběhu, v němž svou roli sehrává také hrabě Klement Alois a jeho zájem o tehdejší vědecké a technické novinky. Co tehdy lidé skutečně spatřili a co měla neobvyklá událost společného s hrabětem Klementem, už představení ponechá na divácích. Noční představení začínají v 19:00 a 20:00. Součástí slavností bude opět také půjčovna rokokových oděvů Šáruš History Fashion, která bude umístěna v 1. patře zámku. Návštěvníci si budou moci vybrat z nabídky dámských rokokových rób, pánských oděvů a dobových doplňků a oděv si skutečně zapůjčit.
V zapůjčeném kostýmu se pak mohou vydat také do zámeckých komnat a vyzkoušet si atmosféru života v 18. století doslova na vlastní kůži. Půjčovna vzniká ve spolupráci se Šáruš History Fashion, která se dlouhodobě věnuje tvorbě, prezentaci a využití oděvů inspirovaných módou 18. století. Slavnosti připomenou také samotnou Marii Walburgu Truchsess-Zeil z Kunína, významnou osobnost kulturního života kunínského panství. Právě její osobnost, zájem o umění, vzdělání a divadlo tvoří dlouhodobou součást historických programů na zámku Kunín. Letošní ročník proto propojí skutečné historické události s živým scénickým zpracováním a nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do světa, ve kterém se na kunínském zámku skutečně žilo.