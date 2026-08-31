Čtyři roky, čtyři různé soutěže. Hokejový talent Benák zažívá v zámoří další změnu, míří na univerzitu

Plzeňskému útočníkovi je dvacet let a za poslední tři sezony nasbíral body ve třech různých soutěžích na dvou kontinentech. Teď přidává čtvrtou. Jenže kdo se podívá na čísla, rychle zjistí, že tohle není příběh neklidného hráče, který hledá, kam patří. Je to příběh hráče, který každou štaci přerostl dřív, než skončila. V české juniorce sbíral body za Plzeň, v USHL za Youngstown nastřílel 59 bodů v 56 zápasech a dostal se do All-USHL Second Teamu, v OHL za Brantford pak 77 bodů ve 48 utkáních. A teď NCAA, soutěž, kterou sám označuje za mezikrok mezi juniorkou a dospělým hokejem.
Z Plzně přes Youngstown a Brantford do Kalamazoo
Zkratka „čtyři roky, čtyři soutěže“ vypadá efektně, ale zaslouží si upřesnění. Benákova kariérní karta na webu
Českého hokeje sahá ještě dál, k české kategorii U17. Počítáme-li ale hlavní vývojové stupně od sezony 2023/24, vychází to takto: 2023/24 – extraliga juniorů, HC Škoda Plzeň 2024/25 – USHL, Youngstown Phantoms 2025/26 – OHL, Brantford Bulldogs 2026/27 – NCAA, Western Michigan University Broncos
Každý přesun znamenal vyšší úroveň soupeřů, tvrdší fyzický kontakt a nové prostředí. A pokaždé Benák odpověděl produkcí, která ho posunula dál.
Proč zrovna NCAA, a proč teď
V rozhovoru pro
Hokej.cz z 25. srpna Benák přiznal, že o univerzitním hokeji přemýšlel dva roky. Intenzivně to začal řešit kolem loňských Vánoc a klíčové bylo, že Minnesota Wild byla pro. Přímé veřejné vyjádření vedení klubu se sice dohledat nepodařilo, ale Benák potvrdil, že přesun s organizací konzultoval a dostal zelenou.
Co ho na NCAA láká? Starší a fyzicky vyspělejší soupeři než v juniorských ligách, méně zápasů, a tím víc prostoru pro trénink. Zatímco USHL má 62zápasovou základní část a OHL 68, univerzitní sezona je kratší. To neznamená méně práce. Znamená to jiný druh práce: víc ledu na rozvoj, víc síly a kondice, víc taktiky. A k tomu studium sportovního managementu, zhruba pět předmětů za semestr. Benák sám říká, že škola není jeho nejoblíbenější disciplína, ale bere ji jako součást balíčku.
Western Michigan navíc přichází po mistrovské sezoně, takže Benák vstupuje do programu, který právě potvrdil svou kvalitu. Sezona Broncos startuje 3. října v Lawson Areně, mimochodem poslední rok v této historické hale, než se tým přestěhuje do nového stánku.
Čísla, která mluví za sebe
Benákovu výkonnost nejlépe ilustruje srovnání s ostatními českými hráči v OHL za sezonu 2025/26:
Hráč Tým Zápasy Body Adam Benák Brantford 48 77 Adam Novotný — 58 65 Adam Jiříček — 55 59 Jakub Fibigr — 56 40 Vladimír Dravecký — 58 28 Ondřej Ruml — 61 27
Benák byl jednoznačně nejproduktivnějším českým útočníkem v lize, a to odehrál výrazně méně zápasů než většina konkurentů. K tomu přidejte 8 bodů v 7 zápasech na mistrovství světa juniorů 2026, kde Česko vybojovalo stříbro, a historický rekord Hlinka Gretzky Cupu s 21 body v 10 utkáních. Draft NHL? 4. kolo, celkově 102. místo. A v srpnu 2026 ho
NHL.com zařadilo jako prospekta číslo dvě v celém systému Minnesoty s projektovaným příchodem do NHL kolem sezony 2028/29.
Jediný opakovaný otazník? Postava. Benák není urostlý obránce, ale dynamický útočník, který sází na rychlost, bruslení a čtení hry. Ryan Ward, jeho bývalý trenér z Youngstownu, o něm mluvil jako o mimořádně chytrém hráči a výjimečném bruslaři. Menší postava v NCAA bude zkouškou; univerzitní obránci jsou o dva tři roky starší než juniorští. Ale dosavadní data ukazují, že Benák si s každým nárůstem fyzické náročnosti poradil.
Kde ho uvidíme nejdřív
Než se Benák zabydlí na Western Michigan, čeká ho ještě reprezentační povinnost. Na soupisce české dvacítky figuruje pro Turnaj pěti zemí v Espoo, který se hraje 22.–30. srpna 2026. Pozor na častý omyl: nejde o mistrovství světa juniorů. Příští MSJ se koná až od 26. prosince 2026 do 5. ledna 2027 v Edmontonu a Red Deeru, a pokud Benák bude fit a ve formě, je logickým kandidátem i tam.
Na univerzitě pak může teoreticky strávit až čtyři roky. Sám ale říká, že nikam nespěchá a soustředí se na první sezonu. Pokud mu to půjde jako dosud, Minnesota si ho může stáhnout do profesionálního režimu dříve.
Vývojová akcelerace, ne chaotické stěhování
Podle nás je Benákův příběh přesným opakem toho, jak může „čtyři soutěže za čtyři roky“ znít na první poslech. Není to hráč, který utíká. Je to hráč, který přeskakuje. Každou soutěž vstřebal, každou přerostl, každou opustil s lepšími čísly, než s jakými přišel. NCAA je další schod, tentokrát s učebnicemi sportovního managementu v batohu.
Lawson Aréna v Kalamazoo bude mít 3. října nového českého nájemníka. Pokud Benák zopakuje svůj dosavadní vzorec, nebude tam bydlet dlouho.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek