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Kinobox Daily: Kam až může člověka zavést láska? Pierce Brosnana na neprobádaný ostrov

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Robinson Crusoe je dobrodružné drama Roda Hardyho a George T. Millera na motivy stejnojmenného románu Daniela Defoea. Jde o jednu z řady adaptací světoznámého příběhu a jeho nejznámější verzi, byť se předlohy drží pouze velmi volně. Jiní tvůrci se zase v průběhu let začali při zpracovávání Defoeovy knihy bavit a vznikly tak skvosty jako například Robinson Crusoe na Marsu nebo italská animovaná Robinsonova bláznivá dobrodružství.
Kinobox Daily: Kam až může člověka zavést láska? Pierce Brosnana na neprobádaný ostrov

Kinobox Daily: Kam až může člověka zavést láska? Pierce Brosnana na neprobádaný ostrov

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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